Liga Europa: FC Porto joga com o Estugarda e Sp. Braga tem duelo com o Ferencváros

O FC Porto vai defrontar os alemães do Estugarda e o Sp. Braga mede forças com os húngaros do Ferencváros nos oitavos de final da Liga Europa, de acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira, 27 de fevereiro na cidade suíça de Nyon.As duas equipas portuguesas jogam a primeira mão fora de casa no dia 12 de março, estando o segundo jogo marcado para uma semana depois (19).Se alcançar o apuramento, nos quartos de final o FC Porto terá pela frente o vencedor do confronto entre os dinamarqueses do Midtjylland e os ingleses do Nottingham Forest, treinado por Vítor Pereira, por sua vez o Sp. Braga defrontará os gregos do Panathinaikos ou os espanhóis do Betis.O Estugarda vai defrontar pela primeira vez o FC Porto nas provas da UEFA e é comandado por um dos mais promissores treinadores alemães, Sebastian Hoeness, de 43 anos, que conta no plantel com o português Tiago Tomás no ataque, tendo como principais estrelas o goleador Deniz Undav, o médio Angelo Stiller, o defesa Max Mittelstad e o guarda-redes Alexander Nübel, todos internacionais pela Alemanha.No play-off, o atual quarto classificado da Bundesliga eliminou os escoceses do Celtic garantindo uma vitória por 4-1 em Glasgow, tendo perdido depois em casa por 1-0. Na fase de liga ficou em 11.º lugar com 15 pontos, apenas menos dois que os dragões.O Ferencváros, campeão húngaro há sete anos seguidos, nunca defrontou o Sp. Braga nas provas da UEFA.As águias verdes, como são conhecidos, são o clube com mais títulos do futebol húngaro e tem como jogadores históricos Sándor Kocsis e László Kubala, que foram também estrelas no Barcelona dos anos de 1950 e 1960.Atualmente a equipa tem como treinador o antigo avançado irlandês Robbie Keane e conta no seu plantel com o médio Naby Keïta, que há três épocas jogava no Liverpool, bem como o brasileiro Júlio Romão que representou o Santa Clara entre 2020 e 2022 e o avançado nigeriano Dele Yusuf, que jogou no Estoril entre 2022 e 2024.O Ferencváros surge nesta altura da época desfalcado da sua grande figura, o avançado internacional húngaro Barnabás Varga, que se transferiu para o AEK Atenas por 4,5 milhões de euros, depois de ter ajudado a equipa de Budapeste a ficar em 12.º lugar da fase de liga, durante a qual perdeu apenas um jogo, em Inglaterra, com o Nottingham Forest, por 0-4. No play-off eliminou o Ludogorets, tendo dado a volta à eliminatória depois de ter perdido 1-2 fora, alcançando uma vitória por 2-0 em casa.Eis todos os jogos dos oitavos-de-final:Genk - Friburgo Bolonha - AS RomaFerencváros - Sp. Braga Estugarda - FC PortoPanathinaikos - BetisCelta de Vigo - LyonNottingham Forest - MidtjyllandLille - Aston Villa.FC Porto e Sp. Braga a torcer para evitar o Estugarda no sorteio da Liga Europa