FC Porto e Sp. Braga a torcer para evitar o Estugarda no sorteio da Liga Europa

FC Porto e Sp. Braga conhecem esta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 12h00, em Nyon, os respetivos adversários nos oitavos de final da Liga Europa, que se realizam nos dias 12 e 19 março. Os dois clubes portugueses têm as mesmas possibilidades: Estugarda e Ferencváros. Os alemães, atual quarto classificado da Bundesliga, são uma das equipas mais fortes em prova, tendo afastado no play-off os escoceses do Celtic (com vitória 4-1 em Glasgow e derrota 0-1 em casa), depois de terem ficado no 11.º lugar na fase de liga com 15 pontos. O Estugarda é comandado por um dos mais promissores treinadores alemães, Sebastian Hoeness, de 43 anos, que conta no plantel com o português Tiago Tomás no ataque, tendo como principais estrelas o goleador Deniz Undav, o médio Angelo Stiller, o defesa Max Mittelstad e o guarda-redes Alexander Nübel, todos internacionais pela Alemanha. Os Die Roten (Os Vermelhos) nunca defrontaram portistas e bracarenses, tendo apenas jogado com duas equipas portuguesas, sempre para a Taça UEFA/Liga Europa. Em 1973/74 eliminaram o Vitória de Setúbal nos quartos de final com uma vitória por 1-0 em casa e um empate 2-2 no Bonfim. Em 2004/05, a contar para a fase de grupos receberam e venceram o Benfica por 3-0, tendo a história sido diferente em 2010/11 com os encarnados a vencerem 2-1 na Luz e 2-0 na Alemanha.O Ferencváros, campeão húngaro há sete anos seguidos, nunca defrontou o Sp. Braga, mas já mediu forças com o FC Porto em 1994 na 2.ª eliminatória da extinta Taça das Taças. No Estádio das Antas os portistas aplicaram um 6-0 que resolveu a eliminatória, tendo a deslocação a Budapeste sido uma mera formalidade, aproveitada pelos húngaros para vencer por 2-0. As águias verdes, como são conhecidos, são o clube com mais títulos do futebol húngaro e tem como jogadores históricos Sándor Kocsis e László Kubala, que foram também estrelas no Barcelona dos anos de 1950 e 1960.Atualmente a equipa tem como treinador o antigo avançado irlandês Robbie Keane e conta no seu plantel com o médio Naby Keïta, que há três épocas jogava no Liverpool, bem como o brasileiro Júlio Romão que representou o Santa Clara entre 2020 e 2022 e o avançado nigeriano Dele Yusuf, que jogou no Estoril entre 2022 e 2024.O Ferencváros surge nesta altura da época desfalcado da sua grande figura, o avançado internacional húngaro Barnabás Varga, que se transferiu para o AEK Atenas por 4,5 milhões de euros, depois de ter ajudado a equipa de Budapeste a ficar em 12.º lugar da fase de liga, durante a qual perdeu apenas um jogo, em Inglaterra, com o Nottingham Forest, por 0-4. No play-off eliminou o Ludogorets, tendo dado a volta à eliminatória depois de ter perdido 1-2 fora, em casa venceu por 2-0.