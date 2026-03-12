Rotatividade de Farioli faz história e dá alento para segunda-mão no Dragão (veja os golos)

Francesco Farioli promoveu uma revolução no onze portista, com oito alterações em relação à equipa que começou o clássico de domingo na Luz (2-2). Apenas Diogo Costa, Alberto Costa e Bednarek sobreviveram à rotatividade, num claro sinal de que a prioridade é o campeonato, mas a versão B do FC Porto revelou-se suficientemente competente para vencer em Estugarda (2-1) na primeira-mão dos oitavos de final da Liga Europa, naquela que foi a primeira vitória de sempre dos azuis e brancos na Alemanha para a segunda prova mais importante do continente, ao oitavo jogo, depois de um empate e seis derrotas.O primeiro aviso foi dado aos 20 minutos, quando William Gomes acertou na trave. No minuto seguinte, Moffi tabelou com Borja Sainz à entrada da área germânica e, com o pior pé (o direito), abriu o ativo. Foi o segundo golo do avançado nigeriano desde que chegou à Invicta, emprestado pelos franceses do Nice, em janeiro..Pouco depois, aos 27’, Zaidu recuperou uma bola no flanco esquerdo, arrancou por ali fora e cruzou para o interior da área, onde apareceu Rodrigo Mora a apontar o seu quinto lugar na temporada - o terceiro na Liga Europa..No entanto, do outro lado estava uma equipa com pergaminhos, quarta classificada da Bundesliga (à frente de, por exemplo, RB Leipzig e Bayer Leverkusen) e que partiu para os oitavos de final detentora do estatuto de melhor ataque da Liga Europa, com 19 golos - os mesmos do Nottingham Forest. A poucos minutos do intervalo, o avançado internacional alemão Deniz Undav reduziu para 1-2, chegando ao 20.º golo da conta pessoal na temporada (em todas as competições), na sequência de uma jogada de insistência do Estugarda, após perda de bola de Seko Fofana à entrada da área e assistência de El Khannouuss..O FC Porto ainda apanhou um susto no segundo tempo, quando Angelo Stiller introduziu a bola no interior da baliza de Diogo Costa, após um livre, mas o VAR detetou um fora de jogo de Tiago Tomás, avançado português da equipa alemã que teve interferência no lance.. O jogo da segunda mão está marcado para 19 de março, a próxima quinta-feira, pelas 20:00, com o vencedor da eliminatória a encontrar nos quartos de final os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, ou os dinamarqueses do Midtjylland. A meio da eliminatória, o FC Porto vai receber o Moreirense no domingo (20:30), para o campeonato.david.pereira@dn.pt