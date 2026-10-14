FC Porto lança documentário sobre Jorge Costa na sexta-feira

O Futebol Clube do Porto anunciou que vai lançar na sexta-feira, 16 de outubro, um documentário sobre a vida de Jorge Costa, antigo jogador e ex-diretor do clube, que faleceu a 5 de agosto de 2025.

"O Capitão", documentário sobre o eterno número 2 dos dragões, terá quatro episódios. Os primeiros serão disponibilizados nas plataformas digitais do clube às 14h02 na sexta-feira, dia 16 de outubro, os seguintes no sábado, dia 17. O Porto Canal transmitirá um episódio por dia, a partir das 23h00, entre sexta e segunda-feira.

Os azuis e brancos informam que o projeto incidirá em todo o percurso desportivo do ex-capitão, que terá imagens inéditas e mais de 50 entrevistas exclusivas a figuras que marcaram a vida de Jorge Costa no FC Porto e na Seleção. Sérgio Conceição, João Pinto, Vítor Baía, Costinha, Aloísio, Fernando Santos, José Mourinho, João Vieira Pinto, Sá Pinto, Pauleta e Nuno Gomes são alguns dos ex-jogadores e treinadores mencionados.

"O Capitão" contará ainda com testemunhos do atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, do presidente da FIFA, Gianni Infantino, do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e do presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

No excerto divulgado esta quarta-feira, dia 14 de outubro, data em que celebraria o 55.º aniversário, são recordados testemunhos de João Pinto, Domingos Paciência e Vítor Baía. O antigo guarda-redes pormenoriza a atribuição da alcunha ao central. "O Fernando Couto começou a chamar-lhe Bicho. 'Isto é um Bicho, é um Bicho, é um Bicho' e ficou com essa alcunha. A partir dali começou, um 'Bicho' lá dentro, mas o nosso 'Bichinho' cá fora. Cá fora era uma pessoa muito tranquila", explanou o antigo guarda-redes. "Treinava como se de um jogo se tratasse. Havia peladas ou jogos-treino uns contra os outros, que quando ogávamos os dois, eu para o acalmar chamava-o de 'Bichinho'. Bastava dizer-lhe 'Ó Bichinho, calma', e ele aí acalmava", revela João Pinto, antigo defesa, no excerto divulgado nas redes sociais.