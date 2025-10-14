"Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui". Villas-Boas emociona-se ao recordar Jorge Costa

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, emocionou-se esta terça-feira, 14 de outubro, na cerimónia que atribuiu o nome de Jorge Costa ao centro de treinos do Olival, recordando o antigo capitão, que morreu a 5 de agosto, “como um homem e companheiro inesquecível”.O evento, realizado em Vila Nova de Gaia, marcou a oficialização da designação Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa e contou com a presença dos dirigentes do clube, dos plantéis principais, de familiares do homenageado — incluindo a mulher, Estela, os filhos David, Guilherme e Salvador, e a mãe —, bem como de elementos da Fundação PortoGaia e das autarquias locais.. Durante o discurso, Villas-Boas destacou o legado do antigo defesa central, que faria esta terça-feira 54 anos.“Até há bem pouco tempo, regressado a casa, era um dirigente como poucos. Dos primeiros a chegar, dos últimos a sair, preocupado com todos. Aos mais experientes, injetava ânimo, aos mais novos, ensinava-os a caminhar de cabeça erguida. Jorge Costa foi muito para o FC Porto, para nós e para mim. Foi, como poucos, um verdadeiro símbolo portista, respeitado em todos os balneários, estimado por sucessivas gerações de adeptos e temido pelos adversários”, afirmou.O presidente sublinhou que a homenagem pretende manter vivo o exemplo do “Bicho” nas gerações futuras.“Queremos não apenas recordar o atleta, mas manter o seu legado vivo diante das novas gerações que aqui se formarão. Quem atravessar estas portas verá o nome de quem melhor personificava o orgulho e a responsabilidade de envergar esta camisola”, referiu, agradecendo à família pela partilha “de um grande homem e capitão”.Já no final da cerimónia, num tom mais pessoal, Villas-Boas deixou transparecer a emoção ao recordar a morte de Jorge Costa.“O Jorge Costa significava muito para mim e lamento profundamente a sua perda. Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui, nos meus braços. Era um grande companheiro, uma força da natureza. Lutamos por este campeonato para poder honrar o vosso pai e eternizá-lo ainda mais na memória do FC Porto”, declarou.A homenagem terminou com uma salva de palmas sentida, num momento de união entre jogadores, dirigentes e família de Jorge Costa..Jorge Costa (1971-2025). O capitão que jamais será esquecido