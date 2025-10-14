Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
"Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui". Villas-Boas emociona-se ao recordar Jorge Costa
ESTELA SILVA/LUSA
Desporto

"Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui". Villas-Boas emociona-se ao recordar Jorge Costa

O Centro de Treinos e Formação Desportiva leva agora o nome do antigo jogador, que morreu a 5 de agosto e que faria esta terça-feira 54 anos.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, emocionou-se esta terça-feira, 14 de outubro, na cerimónia que atribuiu o nome de Jorge Costa ao centro de treinos do Olival, recordando o antigo capitão, que morreu a 5 de agosto, “como um homem e companheiro inesquecível”.

O evento, realizado em Vila Nova de Gaia, marcou a oficialização da designação Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa e contou com a presença dos dirigentes do clube, dos plantéis principais, de familiares do homenageado — incluindo a mulher, Estela, os filhos David, Guilherme e Salvador, e a mãe —, bem como de elementos da Fundação PortoGaia e das autarquias locais.

ESTELA SILVA/LUSA

Durante o discurso, Villas-Boas destacou o legado do antigo defesa central, que faria esta terça-feira 54 anos.

“Até há bem pouco tempo, regressado a casa, era um dirigente como poucos. Dos primeiros a chegar, dos últimos a sair, preocupado com todos. Aos mais experientes, injetava ânimo, aos mais novos, ensinava-os a caminhar de cabeça erguida. Jorge Costa foi muito para o FC Porto, para nós e para mim. Foi, como poucos, um verdadeiro símbolo portista, respeitado em todos os balneários, estimado por sucessivas gerações de adeptos e temido pelos adversários”, afirmou.

O presidente sublinhou que a homenagem pretende manter vivo o exemplo do “Bicho” nas gerações futuras.

“Queremos não apenas recordar o atleta, mas manter o seu legado vivo diante das novas gerações que aqui se formarão. Quem atravessar estas portas verá o nome de quem melhor personificava o orgulho e a responsabilidade de envergar esta camisola”, referiu, agradecendo à família pela partilha “de um grande homem e capitão”.

Já no final da cerimónia, num tom mais pessoal, Villas-Boas deixou transparecer a emoção ao recordar a morte de Jorge Costa.

“O Jorge Costa significava muito para mim e lamento profundamente a sua perda. Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui, nos meus braços. Era um grande companheiro, uma força da natureza. Lutamos por este campeonato para poder honrar o vosso pai e eternizá-lo ainda mais na memória do FC Porto”, declarou.

A homenagem terminou com uma salva de palmas sentida, num momento de união entre jogadores, dirigentes e família de Jorge Costa.

"Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui". Villas-Boas emociona-se ao recordar Jorge Costa
Jorge Costa (1971-2025). O capitão que jamais será esquecido
FC Porto
Jorge Costa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt