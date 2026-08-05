FC Porto recorda Jorge Costa um ano após a morte com homenagem emocionada no Olival

O FC Porto assinalou esta quarta-feira (5 de agosto) o primeiro aniversário da morte de Jorge Costa com uma homenagem carregada de simbolismo no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival. Antes do início do treino, jogadores, equipa técnica e restante estrutura do futebol profissional reuniram-se junto à placa que assinala o nome do complexo, onde depositaram uma coroa de flores e cumpriram um minuto de silêncio em memória de uma das maiores figuras da história do clube.Num ambiente de profundo recolhimento, todo o plantel participou na cerimónia, numa demonstração de respeito por aquele que continua a ser um dos maiores símbolos do FC Porto. As imagens divulgadas pelo clube retratam um momento marcado pela emoção e pela união do grupo, que quis prestar tributo ao antigo capitão e diretor do futebol profissional.Também o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, evocou a memória de Jorge Costa através de uma mensagem publicada pelos meios oficiais do clube. O líder dos dragões destacou o antigo internacional português como um exemplo de liderança, coragem, dedicação e compromisso absoluto com o FC Porto, sublinhando que os valores que personificou continuam a inspirar todos os que diariamente representam o emblema azul e branco.Jorge Costa faleceu a 5 de agosto de 2025, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida nas instalações do Olival, onde desempenhava funções de diretor do futebol profissional. A sua morte provocou uma onda de consternação no futebol português e levou o FC Porto a perpetuar a sua memória, atribuindo o seu nome ao centro de treinos do clube..Conhecido pelos adeptos como o "Bicho", Jorge Costa foi um dos maiores capitães da história portista. Formado no FC Porto, conquistou oito campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, cinco Supertaças Cândido de Oliveira, uma Taça UEFA, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental, entre muitos outros títulos. Foi o capitão da equipa orientada por José Mourinho que conquistou a Liga dos Campeões, em 2004, tornando-se uma referência incontornável do clube e do futebol português.Após terminar a carreira de jogador, desempenhou funções técnicas e diretivas em vários clubes, regressando ao FC Porto em 2024 para assumir a direção do futebol profissional. A sua personalidade forte, a exigência que impunha e a ligação inquebrável ao emblema azul e branco fizeram dele uma figura respeitada por jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos.Um ano depois da sua morte, o FC Porto voltou a demonstrar que Jorge Costa continua bem presente na identidade do clube. A homenagem realizada antes do treino simbolizou a gratidão por um homem que marcou várias gerações de portistas e cujo legado permanece vivo na história e nos valores do emblema azul e branco..A Figura do Dia. Jorge Costa, já pode partir."Trouxe-o de volta a esta casa e acabei por o perder aqui". Villas-Boas emociona-se ao recordar Jorge Costa