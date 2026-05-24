FC Porto conquista título nacional de juvenis 14 anos depois

O FC Porto conquistou hoje o título de campeão de juvenis, 14 anos depois, ao empatar 2-2 em casa do Benfica, em jogo da 15.ª jornada da fase de apuramento do vencedor do escalão de sub-17.O guineense Tcherno Jamanca marcou por duas vezes para os portistas, aos quatro e 31 minutos, enquanto Miguel Galinho, aos 17, e Afonso Ferreirinha, aos 28, assinaram os tentos dos ‘encarnados’.Este resultado permite à formação ‘azul e branca’ assegurar o triunfo no campeonato, quando faltam três rondas para o final, recuperando um troféu que lhe escapava desde a temporada 2011/12..Os ‘dragões’ continuam a ser o segundo clube com mais conquistas no escalão de sub-17, com 21 troféus, menos um do que o Benfica (22), que detinha o estatuto de tricampeão, e mais sete face ao Sporting (14).Depois de ter arrecadado o título de juniores (sub-19) na semana passada e agora o de juvenis, o FC Porto pode fazer o pleno nos principais escalões de formação, uma vez que também lidera o campeonato de iniciados (sub-15)..Diogo Costa com o n.º 2 do FC Porto? Não seria inédito num guarda-redes... até já houve médios com o n.º 1.Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço