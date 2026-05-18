Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço
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Lisboa vai ter arena oficial para acompanhar o Mundial de Futebol no Terreiro do Paço

Espaço de acesso livre vai transmitir diariamente jogos do Mundial 2026, com zonas de convívio, restauração e animação para adeptos e turistas.
Cecília Carmo
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O Terreiro do Paço vai transformar-se no principal ponto de encontro dos adeptos de futebol em Lisboa durante o Campeonato do Mundo de 2026, graças a uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Entre 11 de junho e 19 de julho, o emblemático espaço da capital acolherá a nova Lisboa Football Arena, um recinto de acesso livre criado para permitir que lisboetas e visitantes acompanhem os jogos do Mundial num ambiente de celebração coletiva. 

Inserida no projeto “Pintar Portugal”, lançado pela FPF com o objetivo de aproximar o Mundial das várias regiões do país, a iniciativa pretende transformar o Terreiro do Paço num espaço de convívio e animação, onde será possível assistir diariamente às partidas da competição num ecrã de grandes dimensões. Ao longo dos 39 dias do torneio, haverá transmissões de um a dois jogos por dia, complementadas por zonas de restauração e áreas de lazer pensadas para adeptos, famílias e turistas

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa, a Lisboa Football Arena quer afirmar-se como o espaço de referência na cidade para acompanhar o Mundial, promovendo uma experiência inclusiva e acessível a todos os públicos. A autarquia sublinha ainda que o local, situado numa das zonas mais centrais e simbólicas da cidade, deverá funcionar como palco de encontro e partilha entre diferentes nacionalidades unidas pela paixão pelo futebol. 

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, destacou a importância da iniciativa para a cidade, referindo que o espaço permitirá viver as emoções do Mundial num ambiente aberto e acessível. Já Pedro Proença salientou a relação histórica entre a FPF e a capital na realização de grandes eventos ligados à Seleção Nacional, considerando esta parceria um reflexo da ligação entre Lisboa e o futebol português.

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