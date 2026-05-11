Ronaldo num Portugal-França do Euro2020.
Ronaldo num Portugal-França do Euro2020.FRANCK FIFE / POOL / AFP
Desporto

A jogada digital e o futebol-negócio no Mundial do adeus de Ronaldo

Mundial2026, que terá 48 seleções, incluindo a de Portugal. Preço dos bilhetes vai dos 50 aos 15 mil euros e ensombram a FIFA. Acordo com a Google permite ter Youtube como plataforma mor do evento.
Isaura Almeida
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