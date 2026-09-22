Fábio Silva: "É uma mágoa minha a forma precipitada como saí do FC Porto"

Fábio Silva, jogador do Dortmund, foi uma das quatro novidades de Jorge Jesus na primeira convocatória. Em 2024, foi chamado à Seleção, teve uma internacionalização na Liga das Nações e agora regressa após o bom arranque de época na Alemanha com quatro golos em seis jogos.

Em 2020, rumou ao Wolverhampton, rendeu 40 milhões de euros, e depois de apenas 21 jogos pela equipa principal do FC Porto saiu ainda júnior. Esta terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, reconheceu a "mágoa" e disse ter visto o clássico no Dragão. "Fui ver o jogo, o meu clube é o FC Porto, sou portista, todos sabem. O futuro nunca se sabe, mas é uma mágoa que tenho a forma precipitada como saí do FC Porto", admitiu o filho de Jorge Silva, que cresceu na cidade invicta, mas que ainda teve passagem nos escalões de formação do Benfica.

"Tudo faz diferença na evolução do jogador, mas quando saí do clube, nessa altura, não estava tão bem preparado. Fui para a melhor liga do mundo e foi muito exigente, fez-me crescer", elaborou quanto à Premier League. "Sinto-me um jogador completo, tenho muito ainda por melhorar, por espremer, mas estou cada vez mais feliz", declarou aos jornalistas, elaborando a carreira, já com passagens por Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas. Está na segunda época pelo Dortmund e concorda que pode ser um ativo por saber "recuar para procurar a bola" e por "não ser um avançado fixo."

"Sou um avançado com características diferentes. Ganhei sempre essas características e posso dar muitas coisas para o que o míster quer", reiterou, vincando, diversas vezes, "vontade de aprender e mostrar o querer para ser importante na equipa."

Deixou elogios rasgados a Jorge Jesus. "Vamos sempre a tempo. Não olho para isso, de chegar aos 24 anos à Seleção outra vez. Sempre acompanhei o trabalho do míster e de como os jogadores costumam melhorar com ele. Vou tentar armazenar, aprender e procurar executar. Estou aqui para ajudar nos minutos que o míster me der. Não preciso de enumerar os feitos dele. Os jogadores melhoram sempre depois de trabalhar com ele. Já na reunião que tivemos hoje, percebe-se o porquê de ganhar o que ganha", destacou Fábio Silva.

Sem pressão quanto à oposição no ataque, revelou a forma como olha para Cristiano Ronaldo. "A qualidade está extremamente vincada, sabe-se do peso de representar a Seleção, o plantel é muito bom e queremos dar dores de cabeça ao míster. Estou muito feliz por estar aqui e é um prazer aprender com o Cristiano. Sempre me inspirei nele, é um ídolo. Felizmente consegui estar aqui com ele para saber o que posso melhorar", elogiou.

A Seleção Nacional fez um trabalho de observação com o treinador durante esta terça-feira e faz agora um treino no relvado, o primeiro de Jorge Jesus pelas Quinas. Estava marcado para as 17h, alterou-se o preparo para as 18h devido ao calor, mas reagendou-se para as 17h15. Na quarta-feira, Jorge Jesus faz a antevisão ao jogo com o País de Gales, de arranque para a Liga das Nações.