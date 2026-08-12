Fatoumata Diallo de bronze nos 400 metros barreiras oferece primeira medalha a Portugal

Primeiro abriu a boca de espanto, depois chorou de alegria e por fim Fatamouta Diallo correu a festejar e já com a medalha de bronze ao peito conquistada nos 400 metros barreiras.

A portuguesa terminou atrás da eslovaca Emma Zapletalová (52.91) e da britânica Emily Newnham (53.33), com 53.54 segundos, estabelecendo assim um novo recorde nacional na distância, baixando a marca de 54.31 que também era sua em igualdade com Sofia Lavreshina.

O bronze de Fatoumata Diallo é a primeira medalha de Portugal nestes Europeus de Birmingham e a 42.ª do palmarés nacional em 26 Campeonatos da Europa.

“Está aqui, trabalhei muito, ainda não estou a acreditar...está aqui comigo”, disse à RTP ainda a recuperar do esforço de uma prova muito competitiva, o que só engrandece o feito da atleta. É preciso recuar até às medalhas de Francis Obikwelu nos 100 e 200 metros em Munique 2002 e Gotemburgo 2006 para ver uma medalha de Portugal em velocidade.

“Nunca me senti tão apoiada numa prova pela equipa, muitos estavam aqui a assistir. Senti que não estava sozinha, esta foi por mim, pela minha família, pelo meu treinador e pela equipa”, disse a atleta do Benfica, garantindo que a medalha “não muda nada” e que irá “continuar a trabalhar para melhorar".

Nascida na Guiné-Conacri, Fatoumata Diallo chegou a Portugal com 12 anos e foi no Algarve, onde os pais já residiam, que despertou para o atletismo no desporto escolar, chegando à alta competição com a ajuda do treinador Paulo Murta. Admiradora da francesa Marie-José Perec e da norte-americana Sydney McLaughlin-Levrone, a atleta de 26 anos, radicada nos Estados Unidos, onde trabalha com o treinador brasileiro Felipe Siqueira, melhorou assim o 8º lugar dos últimos Europeus.

Um salto chegou para Pichardo chegar à final

Saltaram lado a lado numa invulgar mas espetacular imagem que mostrava dois portugueses na qualificação A e B para a final do triplo salto, mas enquanto Pedro Pichardo só precisou de um salto para passar os 17,00 metros da qualificação, os três de Tiago Pereira (15,95) não chegaram para Portugal estar representado por dois atletas na final do triplo salto masculino, agendada para sábado.

A terceira jornada dos Europeus de Birmingham abriu cedo com quatro atletas portugueses em prova no Alexander Stadium, entre os 400 metros e os 400 metros barreiras e o lançamento do disco, prova em que Liliana Cá se apurou para a final com a marca de 61,88 metros. A portuguesa medalhada em Roma2024 apurou-se com a quinto melhor marca e vai lançar para as medalhas na sexta-feira, às 20h30 (RTP2).

Também no disco, Irina Rodrigues, a portuguesa com mais presenças de sempre na prova, que terminou a qualificação na 16.ª posição, com 57,46 metros, encerrando a sua prestação no sétimo Campeonato da Europa da carreira.

Ainda hoje, a velocista Carina Vanessa cumpriu os 400 metros em 54.20 segundos e terminou no 18.º lugar da classificação geral. A atleta vai ainda participar na estafeta de 4×400 metros amanhã.

E depois de garantir presença nas meias-finais, Diogo Barrigana encerrou a sua participação em Birmingham com o tempo de 50.01 segundos, valor que lhe valeu a 20.ª posição da geral.

isaura.almeida@dn.pt