Auriol Dongmo foi a melhor portuguesa, numa final demasiado pesada para Jessica Inchude e Eliana Bandeira

Auriol Dongmo foi a melhor das três portuguesas presentes na final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo, esta segunda-feira (dia 10 de agosto), em Birmingham, mas os 19.05 metros não chegaram para entrar no pódio. A atleta do Sporting terminou no quinto lugar, com o mesmo registo da 4ª classificada, a sueca Fanny Roos. A ex-campeã mundial ficou à frente das compatriotas Jessica Inchude (6.ª) e Eliana Bandeira (12.ª), ambas aquém das melhores marcas.Apesar de ter feito o seu melhor lançamento do ano, Auriol não conseguiu repetir o pódio de 2022 e, como está habituada a mais e melhor, a atleta do Sporting não escondeu a frustração por ter conseguido fazer “bem melhor no aquecimento” do que na prova. “Nem tenho palavras. Não correu como eu esperava e como me sentia no aquecimento”, disse à RTP, ainda a quente, a medalhada de ouro em três provas internacionais por Portugal, que tem tido muitos problemas físicos nos últimos dois anos. Jessica Inchude teve o melhor lançamento a 18,57 metros e saiu da final “dececionada”. A atleta confessou que se sentiu “cansada”, mas lutou até ao fim: “Não fiz a marca que queria, queria algo maior. Tarde triste para mim, mas amanhã é um novo dia.” A vitória foi (como esperado) da neerlandesa Jessica Schiler, a única em prova que alguma vez tinha ultrapassado os 21 metros, tendo arrecadado o ouro com um lançamento de 20,73 metros. A prata foi para Jorinde van Klinken, também dos Países Baixos e o bronze para Yemisi Mabri, da Alemanha. Repetiu-se assim o pódio dos Europeus de Roma 2025.No lançamento do peso masculino, o português Tsanko Arnaudov terminou no 17.º lugar a qualificação com um arremesso a 18,95 metros, falhando a final. “Acho que este concurso era acessível e eu fiz uma marca regular para mim, num ano atípico, diferente, espetacular, excelente, incrível, mas cuja época desportiva não tem sido tão bem conseguida, porque existem outras prioridades”, afirmou o medalha de bronze nos Europeus Amesterdão 2016, aludindo ao nascimento do seu filho com a velocista Cátia Azevedo. Arnaudov tem 21,56 metros como recorde pessoal, desde 2017, ano em que foi quarto nos Europeus indoor, em Belgrado. O atleta do Sporting disse ainda estar apostado em chegar aos seus terceiros Jogos Olímpicos em Los Angeles 2028.Ainda no dia de abertura dos europeus de atletismo, os portugueses Omar Elkhatib e Ericsson Tavares qualificaram-se para as meias-finas dos 400 metros, ao contrário do recordista nacional João Coelho, que foi eliminado, deixando a prova em 13.º. Tal como Tajtiana Pinto e Arialis Gandula nos 100 metros (ambas foram eliminadas nas meias-finais da prova de velocidade). Por sua vez, José Carlos Pinto desistiu durante a final dos 5000 metros ganha pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen.Regras mudaram para defesa das atletasOs Europeus, que arrancaram ontem em Birmingham, mudaram a forma como a competição é transmitida, com a proibição de certos planos de câmara para evitar a sexualização do corpo das atletas. A União Europeia de Radiodifusão (UER) publicou, em junho, um guia intitulado Raising the Bar (Elevar a Fasquia), que estabelece novas recomendações para filmar o atletismo feminino. O objetivo principal é impedir a utilização indevida de imagens para fins de assédio online, focando-se na performance desportiva em vez de em ângulos que possam ser considerados comprometedores.isaura.almeida@dn.pt.Europeus de atletismo: Gerson Baldé avança para a final do salto em comprimento.Portugal inicia esta segunda-feira os Europeus de Atletismo com a maior seleção de sempre.Europeus de atletismo: Dongmo, Inchude e Bandeira na final do lançamento do peso