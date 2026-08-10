Auriol Dongmo foi a melhor portuguesa, numa final demasiado pesada para Jessica Inchude e Eliana Bandeira
ADAM VAUGHAN
Desporto

Auriol Dongmo foi a melhor portuguesa, numa final demasiado pesada para Jessica Inchude e Eliana Bandeira

Três portuguesas garantiram presença na final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo, em Birmingham, mas só a ex-campeã mundial esteve perto das medalhas.
Isaura Almeida
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Auriol Dongmo foi a melhor das três portuguesas presentes na final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo, esta segunda-feira (dia 10 de agosto), em Birmingham, mas os 19.05 metros não chegaram para entrar no pódio. A atleta do Sporting terminou no quinto lugar, com o mesmo registo da 4ª classificada, a sueca Fanny Roos. A ex-campeã mundial ficou à frente das compatriotas Jessica Inchude (6.ª) e Eliana Bandeira (12.ª), ambas aquém das melhores marcas.

Apesar de ter feito o seu melhor lançamento do ano, Auriol não conseguiu repetir o pódio de 2022 e, como está habituada a mais e melhor, a atleta do Sporting não escondeu a frustração por ter conseguido fazer “bem melhor no aquecimento” do que na prova. “Nem tenho palavras. Não correu como eu esperava e como me sentia no aquecimento”, disse à RTP, ainda a quente, a medalhada de ouro em três provas internacionais por Portugal, que tem tido muitos problemas físicos nos últimos dois anos.

Jessica Inchude teve o melhor lançamento a 18,57 metros e saiu da final “dececionada”. A atleta confessou que se sentiu “cansada”, mas lutou até ao fim: “Não fiz a marca que queria, queria algo maior. Tarde triste para mim, mas amanhã é um novo dia.”

A vitória foi (como esperado) da neerlandesa Jessica Schiler, a única em prova que alguma vez tinha ultrapassado os 21 metros, tendo arrecadado o ouro com um lançamento de 20,73 metros. A prata foi para Jorinde van Klinken, também dos Países Baixos e o bronze para Yemisi Mabri, da Alemanha. Repetiu-se assim o pódio dos Europeus de Roma 2025.

No lançamento do peso masculino, o português Tsanko Arnaudov terminou no 17.º lugar a qualificação com um arremesso a 18,95 metros, falhando a final. “Acho que este concurso era acessível e eu fiz uma marca regular para mim, num ano atípico, diferente, espetacular, excelente, incrível, mas cuja época desportiva não tem sido tão bem conseguida, porque existem outras prioridades”, afirmou o medalha de bronze nos Europeus Amesterdão 2016, aludindo ao nascimento do seu filho com a velocista Cátia Azevedo.

Arnaudov tem 21,56 metros como recorde pessoal, desde 2017, ano em que foi quarto nos Europeus indoor, em Belgrado. O atleta do Sporting disse ainda estar apostado em chegar aos seus terceiros Jogos Olímpicos em Los Angeles 2028.

Ainda no dia de abertura dos europeus de atletismo, os portugueses Omar Elkhatib e Ericsson Tavares qualificaram-se para as meias-finas dos 400 metros, ao contrário do recordista nacional João Coelho, que foi eliminado, deixando a prova em 13.º. Tal como Tajtiana Pinto e Arialis Gandula nos 100 metros (ambas foram eliminadas nas meias-finais da prova de velocidade). Por sua vez, José Carlos Pinto desistiu durante a final dos 5000 metros ganha pelo norueguês Jakob Ingebrigtsen.

Regras mudaram para defesa das atletas

Os Europeus, que arrancaram ontem em Birmingham, mudaram a forma como a competição é transmitida, com a proibição de certos planos de câmara para evitar a sexualização do corpo das atletas. A União Europeia de Radiodifusão (UER) publicou, em junho, um guia intitulado Raising the Bar (Elevar a Fasquia), que estabelece novas recomendações para filmar o atletismo feminino.

O objetivo principal é impedir a utilização indevida de imagens para fins de assédio online, focando-se na performance desportiva em vez de em ângulos que possam ser considerados comprometedores.

isaura.almeida@dn.pt

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