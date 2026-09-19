Francesco Farioli, treinador do FC Porto.
Francesco Farioli, treinador do FC Porto.Foto: José Coelho/Lusa.
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Farioli confirma duas baixas para o FC Porto-Benfica: "Todos os outros estão aptos"

Nehuén Pérez e Seko Fofana falham o Clássico de domingo devido a problemas físicos. Treinador portista considera o encontro importante, mas rejeita que seja decisivo nesta fase da época.
Nuno Tibiriçá
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Francesco Farioli confirmou este sábado, 19 de setembro, que Nehuén Pérez e Seko Fofana vão falhar o Clássico entre FC Porto e Benfica, agendado para domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão. Os dois jogadores sofreram problemas físicos durante a semana e não estarão disponíveis para o encontro da sétima jornada da I Liga.

"Nehuén Pérez e Fofana tiveram problemas durante a semana. Todos os outros estão aptos", afirmou o treinador portista na conferência de imprensa de antevisão.

Farioli abordou também a importância do confronto entre os dois primeiros classificados do campeonato, recusando, contudo, atribuir-lhe um caráter decisivo nesta fase da temporada.

"É um jogo importante, de certeza. É muito cedo na temporada para falar em decisões, mas é um jogo importante, até pelo valor que tem para a cidade, para o clube e para os adeptos", afirmou.

FC Porto e Benfica defrontam-se no domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão, num encontro relativo à sétima jornada da I Liga.

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