F1. Leclerc vence na Grã-Bretanha, Ferrari falhou a dobradinha e Antonelli não pontua

Charles Leclerc foi o vencedor do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Fórmula 1 este domingo e consolidou a notória evolução da Ferrari nos últimos tempos no duelo com a Mercedes. O piloto monegasco não vencia desde 2024, em Austin, nos Estados Unidos da América e ganhou avanço no arranque com uma má partida de Kimi Antonelli. Foi a 250.ª vitória da Ferrari no Mundial de Fórmula 1 e a nona do piloto que cumpre a oitava temporada na equipa transalpina. Sem vencer desde 2007 o Mundial de pilotos, o plano da Scuderia continua a passar por Leclerc, que renovou em junho o contrato quando muito se falava na saída do piloto. "Ainda não fui a lado nenhum", disse no rádio após vencer, um comentário de clara exasperação com os tempos recentes.Esta foi também a primeira vez que Charles Leclerc vence na histórica pista da Grã-Bretanha.A nona ronda do Mundial viu desde cedo a perseguição de Antonelli a Leclerc, depois do mau arranque, mas o piloto que lidera o Campeonato do Mundo teve problemas mecânicos, foi forçado a parar várias vezes e assim caiu dos pontos. O plano de atacar as últimas 15 voltas, a pouco mais de cinco segundos de Leclerc, caiu por terra. Oportunidade, portanto, para a Ferrari fazer a primeira dobradinha em dois anos, justamente desde Austin, em 2024, mas a estratégia acabou prejudicada pela saída de pista de Max Verstappen. O corredor da Red Bull acabou na gravilha, forçou um safety-car e a Ferrari parou Leclerc e Hamilton para ter pneus macios e defender-se do ataque de George Russell, da Mercedes. O monegasco manteve o primeiro lugar, mas o sete vezes campeão do mundo desceu de segundo a terceiro e Russell ficaria mesmo com a prata já que a corrida acabou com o safety-car em pista, logo impossibilitando ultrapassagens. Com os 18 pontos acumulados, Russell aproxima-se do companheiro Antonelli na luta pelo título de pilotos, agora a 25 pontos do líder do Mundial. Hamilton fica a 29. A Ferrari tem visto evoluções no carro e está na luta ainda nos construtores, com 255 pontos contra 333 da Mercedes. E Antonelli começa a ver o momento de forma a ser prejudicado pela fiabilidade do carro. Na Áustria, na ronda anterior, Russell já vencera a prova. Está em aberto a corrida pelo título.A próxima corrida decorre a 19 de julho, na Bélgica, penúltima prova antes da paragem de Verão da Fórmula 1..Russell volta às vitórias na Áustria e relança Mundial de Fórmula 1.Fórmula 1. Vitória de Lewis Hamilton pode ter gerado mais de 30 milhões.Fórmula 1 aprova reforço gradual da potência dos motores de combustão para 2027 e 2028