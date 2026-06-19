Lewis Hamilton voltou a abrir a garrafa de champanhe no pódio. Desde 1970 que nenhum piloto acima dos 40 anos o fazia.
Lewis Hamilton voltou a abrir a garrafa de champanhe no pódio. Desde 1970 que nenhum piloto acima dos 40 anos o fazia.EPA/SIu Wu
Desporto

Fórmula 1. Vitória de Lewis Hamilton pode ter gerado mais de 30 milhões

Ferrari e patrocinadores ligaram a máquina calculadora após o primeiro triunfo do piloto inglês com o vermelho vivo da escuderia de Maranello em Barcelona no último fim de semana.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Fórmula 1
Ferrari
Lewis Hamilton
Dinheiro em Campo
DN Sport
Diário de Notícias
www.dn.pt