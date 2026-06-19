Fórmula 1. Vitória de Lewis Hamilton pode ter gerado mais de 30 milhões

A vitória de Lewis Hamilton no Grande Prémio de Barcelona-Catalunha, no último domingo, gerou números desportivos interessantes: foi a primeira desde que o piloto inglês assinou pela Ferrari, 686 dias depois da última dele, na Bélgica, ainda pela Mercedes, no Mundial da categoria de 2024, e encerrou um ciclo de cinco conquistas consecutivas do prodígio Kimi Antonelli; com o triunfo, Hamilton soma agora 106 na carreira, sete deles em Espanha, mais do que qualquer outro competidor da história; e, desde Jack Brabham, em 1970, que um piloto quarentão – ele tem 41 anos, mais 22 do que Antonelli, por exemplo – não abria o champanhe… Mas e quais os números económicos do triunfo do heptacampeão? O Dinheiro em Campo foi pesquisar e chegou a quantias para lá de 30 milhões de euros. Desde logo, uma vitória final do Mundial dos Construtores renderá à Ferrari números superiores a 250 milhões de euros, tendo como ponto de partida a contabilidade do ano passado, pelo que uma conquista isolada em grandes prémios pode gerar em torno de 10 milhões à marca italiana. Para Hamilton, dizem o GrandPrix247 e o Racing News365, o bónus por vitória contratualizado deve chegar a um milhão.Ou seja, 10 milhões para a Ferrari, um para Hamilton. Mas é na exposição mediática para a empresa de Maranello e para os principais patrocinadores, através da transmissão global para centenas de milhões de espectadores, dos destaques em telejornais, dos sites desportivos e das redes sociais ao longo da semana e não só, que a vitória é mais rentabilizada. As imagens do carro, do fato e do boné do vencedor foram repercutidas ao longo de dias, multiplicadas pelo impacto desportivo de ser ter sido a primeira vitória do inglês pela escuderia italiana – as vendas de merchandising devem, por isso, aumentar, as interações nas redes sociais, consequentemente, explodir e, a prazo, a marca Ferrari fortalece-se, assim como a possibilidade de captação de novos patrocinadores. Esse valor, mesmo difícil de calcular, deve representar em torno de 20 milhões, estimam The Guardian e Reuters.Podemos lembrar que bastou uma foto de Hamilton em 2025, a primeira com o icónico macaco encarnado da Ferrari, para se perceber que a contratação mais impactante da Fórmula 1 e dos últimos anos foi um sucesso. Um ano depois, apesar da vitória em Espanha e da ascensão ao segundo lugar da classificação, ainda não é um êxito desportivo. Mas financeiro, é-o seguramente.Aquela foto – publicada pelos perfis oficiais do piloto nas redes sociais dia 21 de janeiro com a legenda “first time in red” (primeira vez de encarnado) – fez logo história. De acordo com a Sponsorlytix, empresa especializada em análise de conteúdo comercial e em dados, a imagem gerou mais de 13 milhões de interações no X e 4,3 likes no Instagram, um recorde até ver na modalidade. Ainda segundo a mesma empresa, o retrato gerou inéditos 400 mil dólares em lucros para os nove anunciantes no fato de Hamilton: 62 mil para a HP, 52 mil para a Shell, 48 mil para a IBM, 43 000 para a VGW, 41 mil para a Ceva, 40 mil para a Puma, 37 mil para a RM, 36 mil para a Unicredit e 50 mil para a própria Ferrari..Hamilton faz história em Barcelona e conquista primeira vitória pela Ferrari no Grande Prémio de Barcelona