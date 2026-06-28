Russell volta às vitórias na Áustria e relança Mundial de Fórmula 1

George Russell regressou este domingo, 28 de junho, às vitórias na Fórmula 1, ao triunfar no Grande Prémio da Áustria disputado no circuito de Spielberg, subindo ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez desde a ronda inaugural da temporada, disputada na Austrália. O piloto britânico da Mercedes aproveitou da melhor forma a pole position para assegurar um triunfo, resistindo durante grande parte da corrida à pressão de Max Verstappen (Red Bull).Russell cortou a meta com 1,6 segundos de vantagem sobre o neerlandês, que, nas voltas finais, também teve de defender o segundo lugar perante o forte ataque do líder do Mundial, Kimi Antonelli. O jovem italiano, igualmente ao volante de um Mercedes, terminou a apenas quatro décimos de Verstappen após as 71 voltas da prova.Com este resultado, Russell relança a luta pelo campeonato, reduzindo para 40 pontos a desvantagem para Antonelli, quando estão disputadas oito das 22 corridas previstas para a temporada. Oscar Piastri, em McLaren, terminou na quarta posição, enquanto Lewis Hamilton, da Ferrari, foi quinto, perdendo terreno na classificação geral e caindo para 51 pontos do líder.A corrida austríaca ficou ainda marcada pelos intensos duelos entre os múltiplos campeões do mundo Verstappen e Hamilton, que protagonizaram várias ultrapassagens a meio da prova.