Eulálio faz história no Giro, Vingegaard conquista a Volta a Itália e Magnier vence em Roma

A Volta a Itália 2026 terminou este domingo, em Roma, com a tradicional etapa de consagração dos líderes e uma chegada ao sprint nas ruas da capital italiana. O francês Paul Magnier (Soudal Quick-Step) venceu a 21.ª e última etapa da corrida, impondo-se no sprint final e encerrando a edição deste ano do Giro com um triunfo de prestígio na Cidade Eterna.Na classificação geral, o grande vencedor foi o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike), que confirmou a superioridade demonstrada ao longo das três semanas de competição. O bicampeão da Volta a França geriu a vantagem conquistada nas etapas de montanha e garantiu, pela primeira vez na carreira, a conquista da Volta a Itália, à frente de Felix Gall e Jai Hindley, que completaram o pódio.Mas uma das maiores histórias deste Giro teve assinatura portuguesa. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) protagonizou uma participação memorável, terminando a prova num brilhante 6.º lugar da classificação geral e conquistando a camisola branca, atribuída ao melhor jovem da competição.Aos 24 anos, o ciclista português foi uma das grandes revelações da prova e viveu momentos históricos ao tornar-se líder da classificação geral. Eulálio vestiu a camisola rosa durante nove dias, um feito inédito no ciclismo português recente e uma demonstração de consistência perante alguns dos maiores nomes do pelotão internacional.Depois de assumir a liderança do Giro na quinta etapa, o português resistiu durante mais de uma semana aos ataques dos favoritos, mantendo-se no centro das atenções numa das provas mais exigentes do calendário mundial. Apesar de ter perdido a liderança nas etapas decisivas de alta montanha, Eulálio conseguiu segurar um lugar entre os melhores e confirmou o enorme potencial que já lhe é reconhecido no pelotão internacional.Com este resultado, o jovem corredor tornou-se apenas o quarto português a terminar a Volta a Itália no top-10 da classificação geral, juntando o nome aos de João Almeida, José Azevedo e Acácio da Silva..“Nunca me vou esquecer deste Giro”. As emoções de Afonso Eulálio, com o pódio à vista em Roma.Afonso Eulálio desce para o quinto lugar da geral do Giro após nova etapa conquistada por Vingegaard