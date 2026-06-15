Estreia do árbitro João Pinheiro no Mundial 2026 é esta quinta-feira no Suíça-Bósnia

A próxima quinta-feira, 18 de junho, marca a estreia do árbitro português João Pinheiro, de 38 anos. É ele o escolhido para apitar o jogo entre as seleções da Suíça e da Bósnia-Herzegovina, a contar para a segunda jornada do Grupo B, anunciou esta segunda-feira (15), a FIFA. Bruno Jesus e Luciano Maia vão ser os assistentes de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, enquanto o japonês Yusuke Araki vai ser o quarto árbitro.Antes de ser convocado para o Mundial 2026, que se está a disputar nos EUA, México e Canadá, João Pinheiro apitou a última Supertaça Europeia, entre o PSG e o Tottenham, em agosto de 2025. Já Abdulrahman Al Jassim, do Qatar, é o árbitro escolhido para o jogo de estreia da seleção nacional, marcado para esta quarta-feira (17 de junho), em Houston, frente à República Democrática do Congo (RD Congo), a contar para a primeira jornada do Grupo K.Internacional desde 2013, Abdulrahman Al Jassim esteve no último Mundial, em 2022, realizado no seu país. O árbitro de 38 anos vai ter como assistentes os compatriotas Taleb Almarri e Saoud Almaqaleh. Os sul-africanos Abongile Tom e Zakhele Siwela vão desempenhar as funções de quarto árbitro e de juiz assistente de reserva, respetivamente.É a primeira vez que vai apitar um encontro da seleção principal de Portugal, tendo, no entanto, dirigido o jogo da formação das quinas no Mundial de sub-20, em 2017, frente à Costa Rica, a contar para a fase de grupos da competição, que terminou com um empate (1-1). .João Pinheiro escolhido para arbitrar o Bayern-PSG nas meias-finais da UEFA Champions League.João Pinheiro nomeado para a meia-final da Liga Europa entre Nottingham Forest e Aston Villa