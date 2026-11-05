Entre os recordes e a rutura com Jesus: o adeus de Ronaldo visto pela imprensa estrangeira

O reconhecimento de uma carreira histórica e o peso do conflito com Jorge Jesus cruzam-se na cobertura internacional da despedida de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. O anúncio feito esta quinta-feira, 5 de novembro, mereceu destaque em órgãos de comunicação de vários países, com abordagens que vão da celebração dos recordes à análise das circunstâncias que antecederam o adeus. A dimensão do legado é amplamente reconhecida, mas a forma como terminou o percurso suscita leituras mais críticas.

No Reino Unido, a Sky Sports destaca no título uma carreira “brilhante” de 23 anos ao serviço de Portugal. A estação apresenta os números que acompanham a despedida — 234 internacionalizações e 146 golos — e recorda os três títulos conquistados: o Campeonato da Europa de 2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025. Sublinha também a presença em seis Mundiais e seis Europeus, dando expressão à longevidade do avançado nas grandes competições internacionais.

A cobertura britânica recupera, contudo, o desentendimento com Jorge Jesus e a saída do estágio, enquadrando a decisão num período de tensão entre o jogador e o selecionador. O contraste entre os resultados acumulados durante mais de duas décadas e os acontecimentos das últimas semanas atravessa a notícia da Sky Sports.

Em Espanha, o El País adota um tom mais severo. Num texto assinado por Diego Torres, o jornal questiona o prolongamento da carreira internacional de Ronaldo e considera que o conflito com Jesus deixou uma mancha desnecessária no seu percurso. Trata-se de uma leitura crítica do diário espanhol, que associa o desfecho às dificuldades em gerir a fase final da presença do avançado na seleção.

O AS concentra-se igualmente na relação entre Ronaldo e o treinador. O diário desportivo espanhol apresenta o anúncio como o encerramento das dúvidas sobre um possível regresso e recupera a polémica que se seguiu à saída da concentração na Dinamarca. Na sua abordagem, o desentendimento com Jesus ocupa um lugar central no enquadramento do adeus.

Também a televisão pública espanhola, RTVE, coloca essa sequência de acontecimentos em primeiro plano: o título da notícia situa a retirada cerca de um mês depois da polémica com o selecionador. A abordagem privilegia, assim, o contexto imediato da decisão, além do balanço desportivo de uma carreira iniciada em 2003.

Em França, o Le Monde vai além do anúncio e publica uma análise cujo título apresenta a despedida como o fim triste de uma história que se prolongou demasiado. A leitura do jornal francês coloca o momento escolhido para sair no centro do debate, mostrando que a cobertura internacional também questiona a gestão da fase final de Ronaldo na equipa nacional.

Na Suíça, o Le Temps salienta logo no título que o jogador anuncia a retirada depois de ter saído em conflito da seleção. O jornal recorda as semanas de tensão que antecederam o vídeo divulgado nas redes sociais e enquadra a despedida no desentendimento com Jorge Jesus.

Nos Estados Unidos, a Associated Press, num trabalho publicado pela ABC News, combina o balanço dos recordes com as circunstâncias da despedida. A agência destaca o máximo de golos no futebol masculino de seleções e lembra que Portugal conquistou os seus primeiros grandes títulos durante a carreira internacional de Ronaldo. Ao mesmo tempo, assinala que o último jogo do avançado acabou por ser a vitória sobre o País de Gales, em setembro, antes da rutura com o treinador.