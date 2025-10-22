Eleições do Benfica. Luís Filipe Vieira ao DN: “Passivo da SAD aumentou 100 milhões desde 2021”

O Benfica vai a votos no dia 25 de outubro. O DN desafiou os seis candidatos à presidência do clube para o quadriénio 2025-2029, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho a responder às mesmas cinco questões sobre cinco temas essenciais na vida do clube, desde a prioridade após a eleição, à política e projeto desportivo para o futebol, passando pelo passivo e pelo futuro da instituição Benfica. Eis as respostas de Luís Filipe Vieira.A prioridade das prioridades, assim que for eleito é...Sem dúvida que temos de olhar para as contas e definir um plano de curto e médio prazo que nos permita garantir a sustentabilidade financeira, sem hipotecar a componente desportiva. Depois, garantir, desde o início, que me faço rodear das pessoas adequadas para corrigir o que necessita de ajustes urgentes no Benfica. O Seixal, por exemplo, enfrenta uma carência de profissionais e precisa de uma reestruturação o quanto antes. Corremos o risco de comprometermos o futuro do clube.Como se encontra o equilíbrio entre a formação com a exigência desportiva de um clube como o Benfica: Formar para vender e sustentar o projeto desportivo ou formar para alimentar a equipa e ter sucesso desportivo.Como sempre fiz ao longo do tempo em que fui presidente. O Benfica é um clube que forma inúmeros talentos todos os anos, talentos esses que devem servir para, num primeiro momento, enriquecer a equipa principal. Depois de darem o seu contributo em casa, é natural que gerem interesse no estrangeiro, sendo que nessa altura é preciso avaliar as propostas e conciliar isso à nossa vontade e à vontade do próprio jogador. Infelizmente, a formação nestes últimos anos foi menosprezada pela atual direção. Temos urgentemente de inverter isso! O Benfica apresentou um resultado positivo de €34,4 ME. O passivo baixou para 474,9 milhões de euros - ainda é um problema? E como se baixa mais?Este é um dos problemas mais graves do Benfica atualmente e um dos motivos pelos quais me candidato. Quando deixei a presidência, o passivo da SAD situava-se nos 379 milhões de euros. Hoje, após quatro anos de presidência de Rui Costa, está nos 478 milhões de euros, ou seja, mais 100 milhões de euros do que em 2021. Estamos a falar do maior passivo da história da SAD. É verdade que em 2024/25 o Benfica apresentou um resultado positivo de 34,4 milhões de euros, mas num clube saudável e com as receitas extraordinárias do ano passado, o Benfica deveria ter apresentado um resultado positivo próximo dos 70 milhões. Não podemos, igualmente, apagar os resultados negativos de 2021/22 (-35M€) e 2023/24 (-31,3M€). No total do mandato de Rui Costa, o Benfica apresentou um prejuízo acumulado de cerca de 28 milhões de euros. Este desastre financeiro poderia ter como contrapartida a conquista de títulos ou um aumento do património do Benfica, mas nada disso se verifica. Pelo contrário, o clube perdeu competitividade desportiva, não aumentou o seu património e viu os custos dispararem. Em vez de se reforçar a solidez do Benfica, hipotecou-se o futuro com dívidas cada vez maiores e uma gestão sem rumo.José Mourinho cabe no seu projeto desportivo para o futebol? Porquê?O técnico do Benfica precisa de partilhar a ambição de elevar o clube a um patamar de referência na Europa. Neste momento, esse treinador é o José Mourinho, e desejo que se mantenha no cargo, isso significará que os resultados estão a corresponder ao que é desejado por todos nós.Como é o Benfica do futuro? (Uma medida reformista até 2030)A principal e mais reformista de todas: mudar de direção para voltar a ter liderança e rumo! Depois, investir na melhoria das condições do Estádio da Luz, trabalhar para ter mais lugares, aumentar a lotação do estádio para 90 mil. Quero um Benfica vencedor com contas certas, saudável financeiramente, com um Benfica Campus com melhores condições, mais funcionários e ainda mais talento e que, para além disso, terá também um hotel e um colégio, tal como está previsto no nosso programa. Por fim, um Benfica com modalidades que vencem tudo o que há para vencer em Portugal e que são capazes de orgulhar Portugal no estrangeiro e ainda um clube que terá muito mais sócios do que aqueles que tem hoje. É assim que vejo o Benfica comigo como presidente.isaura.almeida@dn.pt.Rui Costa ao DN: “Mourinho é o homem certo para liderar o Benfica”.Eleições do Benfica. Cristóvão Carvalho ao DN: “Com uma gestão eficiente, passivo deixará de ser um travão”.Candidatos à presidência do Benfica: Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa