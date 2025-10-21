Rui Costa ao DN: “Mourinho é o homem certo para liderar o Benfica”

O Benfica vai a votos no dia 25 de outubro. O DN desafiou os seis candidatos à presidência do clube para o quadriénio 2025-2029, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho a responder às mesmas cinco questões sobre cinco temas essenciais na vida do clube, desde a prioridade após a eleição, à política e projeto desportivo para o futebol, passando pelo passivo e pelo futuro da instituição Benfica.A prioridade das prioridades, assim que for eleito é...Ganhar, liderar e unir a família benfiquista.Como se encontra o equilíbrio entre a formação com a exigência desportiva de um clube como o Benfica: Formar para vender e sustentar o projeto desportivo ou formar para alimentar a equipa e ter sucesso desportivo.Não olhamos para esta questão como uma questão de equilíbrio entre duas visões antagónicas porque, no Benfica, formamos jogadores tendo sempre em perspetiva que alcancem a equipa A e aí façam o seu caminho. Esta época são nove os jogadores da equipa A formados no Benfica Campus, eleita a melhor academia do mundo por duas vezes e aquela que formou mais jogadores que disputam atualmente as cinco principais ligas europeias. O Benfica Campus coloca há nove anos consecutivos jogadores na lista dos melhores jogadores do mundo.O Benfica apresentou um resultado positivo de €34,4 ME. O passivo baixou para 474,9 milhões de euros - ainda é um problema? E como se baixa mais?Os resultados económicos são positivos em todas as perspetivas. Destaco que as receitas correntes aumentaram mais do que os custos correntes, num caminho que definimos para chegar aos 500 milhões de receita, essenciais para que a nossa equipa esteja regularmente no Top 10 europeu. Numa SAD que apresenta um ativo a rondar os 600 milhões de euros, não é preocupante apresentar um passivo com este valor. Importa, sim, controlar e continuar a reduzir a dívida líquida financeira (€202ME para €197ME no último exercício) e a outros clubes (i.e., diferença entre o que temos a receber e a pagar, de €66ME para €26ME no último exercício). Neste exercício, assistimos a uma redução de €45ME nestes dois indicadores. Apresentamos o melhor rácio entre dívida / receita do futebol português e o único abaixo de 100% (atualmente nos 60%).José Mourinho é o treinador do seu projeto desportivo para o futebol? Porquê?José Mourinho tem um currículo invejável, uma experiência notável, campeão nacional em Portugal e nas três principais ligas europeias, vencedor de duas Ligas dos Campeões. É o homem certo para liderar com ambição um clube com a grandeza do Benfica.Como é o Benfica do futuro? (Uma medida reformista até 2030)O Benfica do futuro é um Benfica vencedor e que encurta “distâncias” para os outros colossos europeus. Um dos projetos que permitirá ao clube projetar-se dessa forma será o Benfica District, que revolucionará o estádio e a sua envolvente e que transformará positivamente a relação do Benfica com os seus adeptos.isaura.almeida@dn.pt.Candidatos à presidência do Benfica: Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa .Mourinho: "Não trocaria o Benfica por nenhum clube do mundo neste momento"