Mourinho: "Não trocaria o Benfica por nenhum clube do mundo neste momento"

A pergunta era sobre o Newcastle, mais precisamente se alguma vez recusou treinar o seu adversário desta terça-feira em jogo da 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, mas José Mourinho aproveitou para fazer juras de amor ao... Benfica."Nunca recusei o Newcastle. Já recusei alguns clubes, com respeito, mas o Newcastle nunca entrou em contacto comigo. Para ser sincero, eles não precisam de um treinador. Isso quer dizer que tudo está bem para o clube e para o Eddie [Howe], e é o que lhes desejo. Neste momento da minha carreira, não haveria outro clube que me motivasse tanto e me fizesse mais feliz do que o Benfica. Eu não trocaria o Benfica por nenhum outro clube no mundo neste momento", afirmou, na conferência de imprensa de lançamento do jogo.O treinador dos encarnados retirou pressão sobre os ombros dos seus jogadores, ao desdramatizar o impacto do resultado em St. James Park para as eleições de dia 25 e para a continuidade na Champions. "Em relação às eleições, jogar, treinar no Benfica, já por si só, encerra pressão, responsabilidade, e jogar no Benfica não é para todos. Mas é suficiente essa pressão de ser treinador, jogador do Benfica, para vir ainda uma pressão extra nas eleições. Não acho que seja justo e não acho que nós tenhamos de estar preparados para isso. Preparámos o jogo de Chaves e iremos preparar o jogo de sábado, com o Arouca, esquecendo que existem eleições. O nosso trabalho é outro e é nisso que temos de focar", frisou o setubalense, realçando que "estão 18 pontos em disputa" e, que, "depois do jogo de amanhã, estarão 15. "Se fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. O jogo de amanhã não é decisivo, mas jogaremos a pensar que sim, que é a nossa oportunidade, mas não é", vincou.Mourinho alertou que o Newcastle vale mais do que o 13.º lugar na Premier League faz parecer. "Amanhã, jogamos contra uma equipa muito forte. Olham para a classificação na Premier e ficam enganados no que toca ao potencial desta equipa. Muito organizados, jogadores escolhidos a dedo para a ideia do Eddie. Equipa tremendamente física, forte no jogo direto, quatro alas rápidos, dois a jogar e dois no banco. O estádio joga com eles. As pessoas vêm aqui para jogar com a sua equipa. É um jogo extremamente complicado para nós, mas também para eles", anteviu, confessando que, devido à influência Bobby Robson, o Newcastle "sempre foi um clube querido" para si.O treinador do Benfica voltou a dizer que não assinava um empate antes do jogo, embora reconhecendo que "disse o mesmo" antes da derrota com o Chelsea: "Se calhar devíamos ter aceite o empate."Mourinho revelou ainda que Manu Silva "já poderá integrar o trabalho normal da equipa" a partir da próxima semana e "quase que arriscaria dizer que no final de novembro, estará em condições de jogar".