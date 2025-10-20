Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mourinho: "Não trocaria o Benfica por nenhum clube do mundo neste momento"
EPA/RUI MINDERICO
Desporto

Mourinho: "Não trocaria o Benfica por nenhum clube do mundo neste momento"

Treinador dos encarnados retirou pressão sobre os seus jogadores, ao desdramatizar o impacto do resultado em St. James Park para as eleições de dia 25 e para a continuidade na Champions.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A pergunta era sobre o Newcastle, mais precisamente se alguma vez recusou treinar o seu adversário desta terça-feira em jogo da 3.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, mas José Mourinho aproveitou para fazer juras de amor ao... Benfica.

"Nunca recusei o Newcastle. Já recusei alguns clubes, com respeito, mas o Newcastle nunca entrou em contacto comigo. Para ser sincero, eles não precisam de um treinador. Isso quer dizer que tudo está bem para o clube e para o Eddie [Howe], e é o que lhes desejo. Neste momento da minha carreira, não haveria outro clube que me motivasse tanto e me fizesse mais feliz do que o Benfica. Eu não trocaria o Benfica por nenhum outro clube no mundo neste momento", afirmou, na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

O treinador dos encarnados retirou pressão sobre os ombros dos seus jogadores, ao desdramatizar o impacto do resultado em St. James Park para as eleições de dia 25 e para a continuidade na Champions. "Em relação às eleições, jogar, treinar no Benfica, já por si só, encerra pressão, responsabilidade, e jogar no Benfica não é para todos. Mas é suficiente essa pressão de ser treinador, jogador do Benfica, para vir ainda uma pressão extra nas eleições. Não acho que seja justo e não acho que nós tenhamos de estar preparados para isso. Preparámos o jogo de Chaves e iremos preparar o jogo de sábado, com o Arouca, esquecendo que existem eleições. O nosso trabalho é outro e é nisso que temos de focar", frisou o setubalense, realçando que "estão 18 pontos em disputa" e, que, "depois do jogo de amanhã, estarão 15. "Se fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. O jogo de amanhã não é decisivo, mas jogaremos a pensar que sim, que é a nossa oportunidade, mas não é", vincou.

Mourinho alertou que o Newcastle vale mais do que o 13.º lugar na Premier League faz parecer. "Amanhã, jogamos contra uma equipa muito forte. Olham para a classificação na Premier e ficam enganados no que toca ao potencial desta equipa. Muito organizados, jogadores escolhidos a dedo para a ideia do Eddie. Equipa tremendamente física, forte no jogo direto, quatro alas rápidos, dois a jogar e dois no banco. O estádio joga com eles. As pessoas vêm aqui para jogar com a sua equipa. É um jogo extremamente complicado para nós, mas também para eles", anteviu, confessando que, devido à influência Bobby Robson, o Newcastle "sempre foi um clube querido" para si.

O treinador do Benfica voltou a dizer que não assinava um empate antes do jogo, embora reconhecendo que "disse o mesmo" antes da derrota com o Chelsea: "Se calhar devíamos ter aceite o empate."

Mourinho revelou ainda que Manu Silva "já poderá integrar o trabalho normal da equipa" a partir da próxima semana e "quase que arriscaria dizer que no final de novembro, estará em condições de jogar".

Liga dos Campeões
Benfica
José Mourinho
Newcastle

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt