De ameaças com armas à renovação: caso Memphis Depay tem reviravolta turbulenta no Brasil

Reviravolta no Brasil: afinal, Memphis Depay vai continuar no Corinthians. Uma semana depois de decidir não renovar com o neerlandês por incompatibilidade financeira, o clube brasileiro voltou atrás e chegou a acordo para manter o camisola 10 em São Paulo por mais duas épocas.

A permanência de Memphis acontece após forte pressão dos adeptos. Parte dos corinthianos acreditava que a decisão de não renovar com o jogador teria também motivações políticas, tendo em conta a postura combativa do neerlandês fora dos relvados e as críticas à direção.

A contestação chegou mesmo à casa do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, alvo de protestos à porta da residência antes da reviravolta. O dirigente denunciou ainda ameaças contra si e familiares.

“Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa. Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver”, afirmou Stabile, conforme relatado pelo ge.

“Estamos lutando, tomando as providências necessárias. A gente sabe que tem muito bandido envolvido aí mandando WhatsApp para a minha família. Eu não desejo isso para ninguém”, prosseguiu.

O dirigente corinthiano agradeceu ainda o esforço feito por Memphis Depay, que reduziu consideravelmente as exigências financeiras iniciais e abriu mão de alguns benefícios para permanecer no clube.

“Também [quero] agradecer à equipa do Memphis Depay e a ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipa dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians em todos os aspetos, principalmente na questão financeira”, declarou aos jornalistas à porta do clube.