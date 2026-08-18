De ameaças com armas à renovação: caso Memphis Depay tem reviravolta turbulenta no Brasil
Reviravolta no Brasil: afinal, Memphis Depay vai continuar no Corinthians. Uma semana depois de decidir não renovar com o neerlandês por incompatibilidade financeira, o clube brasileiro voltou atrás e chegou a acordo para manter o camisola 10 em São Paulo por mais duas épocas.
A permanência de Memphis acontece após forte pressão dos adeptos. Parte dos corinthianos acreditava que a decisão de não renovar com o jogador teria também motivações políticas, tendo em conta a postura combativa do neerlandês fora dos relvados e as críticas à direção.
A contestação chegou mesmo à casa do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, alvo de protestos à porta da residência antes da reviravolta. O dirigente denunciou ainda ameaças contra si e familiares.
“Sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Foi uma situação difícil, ninguém merece uma situação dessa. Teve gente mostrando faca, gente mostrando revólver”, afirmou Stabile, conforme relatado pelo ge.
“Estamos lutando, tomando as providências necessárias. A gente sabe que tem muito bandido envolvido aí mandando WhatsApp para a minha família. Eu não desejo isso para ninguém”, prosseguiu.
O dirigente corinthiano agradeceu ainda o esforço feito por Memphis Depay, que reduziu consideravelmente as exigências financeiras iniciais e abriu mão de alguns benefícios para permanecer no clube.
“Também [quero] agradecer à equipa do Memphis Depay e a ele pessoalmente. Nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipa dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians em todos os aspetos, principalmente na questão financeira”, declarou aos jornalistas à porta do clube.
Em quase dois anos no Corinthians, o melhor marcador da história da seleção dos Países Baixos tornou-se um dos ídolos recentes dos corinthianos. Aos 32 anos, Memphis Depay disputou 79 partidas pela equipa, marcou 20 golos, somou 15 assistências e conquistou três títulos: Campeonato Paulista, Taça do Brasil e Supertaça.
Além do desempenho dentro de campo, o neerlandês “caiu nas graças” dos adeptos também pela postura fora dos relvados. Memphis aproximou-se dos corinthianos, visitou comunidades de São Paulo e não se coibiu de criticar a direção, há vários anos alvo de contestação por parte dos adeptos.
Em janeiro deste ano, após a conquista da Supertaça frente ao Flamengo (2-0), Memphis pronunciou-se contra membros da direção do clube. Na altura, afirmou que havia conselheiros do emblema paulista a trabalhar contra os interesses do Corinthians e defendeu aquilo a que chamou de “Revolução do Corinthians”.
Apesar da renovação do ídolo, a contestação está longe de terminar. Adeptos do Corinthians prometem para os próximos dias uma nova onda de protestos contra a direção. Com a segunda maior massa adepta do Brasil, estimada em cerca de 35 milhões de pessoas, atrás apenas do Flamengo, o clube acumula uma dívida próxima dos três mil milhões de reais (cerca de 500 milhões de euros) e não conquista o Campeonato Brasileiro desde 2017.
Memphis Depay poderá voltar a atuar pelo Corinthians já nesta quinta-feira (20), quando a equipa recebe o Rosario Central, de Ángel Di María, na segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores. O primeiro encontro, disputado na Argentina, terminou empatado a zero.