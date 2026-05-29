Zakaria Labyad, a antiga promessa do Sporting que renasce no Corinthians
Desporto

Zakaria Labyad, a antiga promessa do Sporting que renasce no Corinthians

Dez anos após deixar Alvalade, o médio ofensivo marroquino rumou ao clube paulista indicado pelo amigo de adolescência Memphis Depay e, nas últimas três partidas, marcou os seus primeiros dois golos.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
DN Brasil
Corinthians
edição impressa
Labyad
Rota Tropical
Diário de Notícias
www.dn.pt