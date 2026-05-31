Croácia quer prolongar a sua surpreendente tradição competitiva

A Croácia volta a um Campeonato do Mundo como uma das seleções mais respeitadas, resilientes e competitivas do futebol internacional. Apesar da dimensão relativamente reduzida do país os croatas construíram uma reputação impressionante em grandes torneios, tornando-se uma presença regular entre as equipas mais difíceis de enfrentar no panorama mundial. Depois do terceiro lugar alcançado em 1998, da histórica final disputada em 2018 e do novo terceiro lugar conquistado em 2022, a seleção balcânica chega ao Mundial com enorme credibilidade internacional e ambição de continuar a competir ao mais alto nível. A Croácia procura agora confirmar a sua consistência competitiva numa competição onde se habituou a superar expectativas.No Campeonato do Mundo de 2026, a Croácia integra o Grupo L, juntamente com Inglaterra, Gana e Panamá. A Inglaterra surge naturalmente como principal favorita à liderança do grupo, fruto da profundidade do plantel e da qualidade individual de várias das suas estrelas. Ainda assim, a experiência internacional da Croácia permite à equipa encarar esse duelo com confiança, sobretudo tendo em conta o seu historial recente em grandes competições e a experiência acumulada em jogos de elevada pressão. O Gana representa um adversário tradicionalmente competitivo, capaz de impor intensidade física, velocidade e agressividade nas transições ofensivas. Já o Panamá tentará explorar o estatuto de outsider para surpreender adversários teoricamente superiores. A identidade competitiva da seleção croata continua profundamente ligada à qualidade técnica dos seus jogadores, à inteligência táctica e à maturidade emocional demonstrada nos momentos decisivos. Luka Modrić permanece como a grande figura simbólica desta geração e um dos maiores jogadores da história do futebol croata. Aos 40 anos, o capitão prepara-se para disputar aquele que deverá ser o quinto Campeonato do Mundo da carreira, feito reservado a um grupo extremamente restrito de jogadores históricos. Mesmo numa fase avançada da carreira, Modrić continua a representar liderança, visão de jogo, qualidade de passe e enorme capacidade de decisão sob pressão, mantendo um papel central no equilíbrio emocional da equipa.Ao lado de Modrić, a Croácia continua a apresentar um núcleo competitivo de elevada qualidade. O defesa-central Joško Gvardiol afirma-se como uma das principais referências defensivas do futebol europeu, destacando-se pela capacidade de antecipação, rapidez e qualidade na construção desde trás. Mateo Kovačić continua a desempenhar papel importante no equilíbrio do meio-campo, oferecendo intensidade, capacidade de transporte de bola e experiência internacional. Paralelamente, a seleção atravessa uma renovação gradual, com jogadores como Martin Baturina, Luka Sučić, Petar Sučić e o jovem defesa Luka Vušković a representarem o futuro da equipa nacional. No ataque, jogadores experientes como Ivan Perišić e Andrej Kramarić continuam a oferecer liderança competitiva, experiência e capacidade de decisão nos momentos importantes.Taticamente, a Croácia caracteriza-se por um futebol equilibrado, inteligente e estrategicamente disciplinado. Sob o comando do selecionador Zlatko Dalić — no cargo desde 2017 — a equipa alterna frequentemente entre sistemas como o 4-3-3 e o 4-2-3-1, privilegiando a circulação de bola no meio-campo e o controlo dos ritmos da partida. A seleção procura dominar através da posse, explorando a qualidade técnica dos médios e mantendo organização defensiva consistente. Ao mesmo tempo, continua a demonstrar enorme resistência emocional em contextos de elevada pressão competitiva, algo particularmente evidente nas campanhas recentes em fases a eliminar, muitas vezes resolvidas em prolongamentos ou grandes penalidades.A Croácia tornou-se numa das histórias mais impressionantes do futebol moderno. Desde a independência do país, nos anos 90, a seleção afirmou-se rapidamente entre a elite internacional. O terceiro lugar alcançado no Mundial de 1998, liderado por Davor Šuker — melhor marcador da competição — marcou o início da afirmação croata no futebol mundial. Vinte anos mais tarde, a extraordinária caminhada até à final do Mundial de 2018, perdida frente à França, consolidou definitivamente o prestígio da seleção. Em 2022, a conquista do terceiro lugar voltou a demonstrar a impressionante consistência competitiva de um país de reduzida dimensão populacional, mas com uma cultura futebolística extremamente forte e uma capacidade invulgar de produzir talento.O Campeonato do Mundo de 2026 poderá simbolizar o encerramento da era dourada liderada por Luka Modrić e por alguns dos jogadores mais influentes da história recente do futebol croata. Contudo, o aparecimento de uma nova geração de talentos alimenta a esperança de continuidade competitiva.