Com 'bênção' de Neymar, Santos abre os bolsos e reúne plantel que já movimentou mais de 870 milhões

O quarteto juntou-se, além de Neymar, a outros nomes renomados do futebol sul-americano que já estavam no plantel - entre eles o trio com passagem pelo Benfica formado por Benjamin Rollheiser, Lucas Veríssimo e Gabigol.

Outros dois multi-campeões pelo Palmeiras, Gabriel Menino e Rony, também se juntaram ao clube do litoral de São Paulo nesta época, assim como William Arão, titular do histórico Flamengo de Jorge Jesus campeão da Libertadores, além dos experientes Luan Peres (ex-Fenerbahçe) e Lima (ex-Fluminense). Para se ter uma ideia do peso do atual plantel alvinegro, basta uma breve consulta ao site especializado Transfermarkt.

De acordo com o portal alemão, os atletas do Santos, juntos, já movimentaram cerca de €870 milhões em transferências ao longo das suas carreiras. Uma fatia considerável deste número pertence, claro, a Neymar - protagonista da maior transferência da história do futebol, por €222 milhões, ao trocar o Barcelona pelo PSG. O 'Príncipe da Vila' também movimentou valores milionários nas transferências do Santos para o Barcelona e do PSG para o Al Hilal.

Mas o peso do plantel vai muito além do camisola 10. Coutinho, por exemplo, já movimentou cerca de €180 milhões ao longo da carreira, enquanto Arthur soma €118 milhões, Gabigol, €50 milhões e Everton €37 milhões. Números que ajudam a dimensionar a quantidade de jogadores com passado de peso que foram desembarcando na Vila Belmiro.

Os nomes de peso já começaram a traduzir-se em resultados. O Santos voltou ao top-10 do Brasileirão após três anos e somou três vitórias consecutivas, embora o bom momento não tenha evitado a eliminação frente ao Atlético Mineiro, pela Taça Sul-Americana na última quarta-feira (16).

A questão que fica, no entanto, é: como o Santos, endividado, e que viu os problemas financeiros agravarem-se nos últimos anos a ponto de quase conviver com duas quedas à segunda divisão, conseguiu reunir um plantel tão pomposo? A resposta, mais uma vez, vai direto ao 'Príncipe da Vila'.

No início do ano, a dívida do Santos chegava a 1,1 mil milhões de reais (aproximadamente 185 milhões de euros) e, ainda em julho, o clube chegou a sofrer um transfer ban da FIFA. Foi precisamente a NR Sports, empresa de Neymar e do pai, Neymar da Silva Santos (popularmente conhecido como 'Neymar Pai'), que colocou o dinheiro para resolver a dívida e permitir que o clube voltasse a registar reforços. Em contrapartida, a empresa assumiu o direito de comercializar seis propriedades no uniforme do Peixe para recuperar o investimento.

A influência nas chegadas dos novos jogadores, diga-se, foi além do dinheiro. Neymar atuou como uma espécie de gestor de 'Football Manager', participou diretamente de algumas das negociações e usou a relação pessoal com jogadores para ajudar o Santos a montar o novo plantel. Nas redes sociais, o próprio camisola 10 já reivindicou participação nas chegadas de Gabigol e Arthur, chamou Coutinho de "meu sonho" e também esteve envolvido na negociação por Cebolinha.