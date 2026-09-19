Com 'bênção' de Neymar, Santos abre os bolsos e reúne plantel que já movimentou mais de 870 milhões
Apenas quatro pontos impediram o Santos, um dos colossos do futebol brasileiro, de voltar à segunda divisão do Brasileirão no ano passado. Depois de disputar pela primeira vez a Série B, em 2024, a equipa quase fez o bate e volta na época seguinte e lutou até ao fim contra o descenso. Na presente temporada, o caminho parecia apontar para mais um ano de agonia para o adepto do 'Peixe'. Até que Neymar, que se nos relvados já não é mais o mesmo, passou a fazer valer a sua influência fora deles para ajudar a reforçar a equipa.
Conhecido ao longo das décadas por formar os 'Meninos da Vila' - de Pelé a Neymar, passando por Diego Ribas, Robinho e Ganso -, o Santos aposta agora naquilo que a imprensa brasileira já apelidou de 'Velhinhos da Vila'. Maldades à parte, a mudança na faixa etária dos protagonistas alvinegros tem feito a diferença.
Depois de trocas no comando técnico, protestos da torcida, queda na Taça do Brasil e luta contra a 'degola' no Brasileirão, o Peixe foi buscar experiência para tentar mudar o rumo da época. Nas últimas semanas, desembarcaram na Vila Belmiro nomes como Arthur (ex-Barcelona e Juventus), Everton Cebolinha (ex-Benfica), Rodinei (ex-Flamengo) e, mais recentemente, Philippe Coutinho, médio ofensivo que fez sucesso na Europa com as camisolas de Barcelona, Bayern e Liverpool.
O quarteto juntou-se, além de Neymar, a outros nomes renomados do futebol sul-americano que já estavam no plantel - entre eles o trio com passagem pelo Benfica formado por Benjamin Rollheiser, Lucas Veríssimo e Gabigol.
Outros dois multi-campeões pelo Palmeiras, Gabriel Menino e Rony, também se juntaram ao clube do litoral de São Paulo nesta época, assim como William Arão, titular do histórico Flamengo de Jorge Jesus campeão da Libertadores, além dos experientes Luan Peres (ex-Fenerbahçe) e Lima (ex-Fluminense). Para se ter uma ideia do peso do atual plantel alvinegro, basta uma breve consulta ao site especializado Transfermarkt.
De acordo com o portal alemão, os atletas do Santos, juntos, já movimentaram cerca de €870 milhões em transferências ao longo das suas carreiras. Uma fatia considerável deste número pertence, claro, a Neymar - protagonista da maior transferência da história do futebol, por €222 milhões, ao trocar o Barcelona pelo PSG. O 'Príncipe da Vila' também movimentou valores milionários nas transferências do Santos para o Barcelona e do PSG para o Al Hilal.
Mas o peso do plantel vai muito além do camisola 10. Coutinho, por exemplo, já movimentou cerca de €180 milhões ao longo da carreira, enquanto Arthur soma €118 milhões, Gabigol, €50 milhões e Everton €37 milhões. Números que ajudam a dimensionar a quantidade de jogadores com passado de peso que foram desembarcando na Vila Belmiro.
Os nomes de peso já começaram a traduzir-se em resultados. O Santos voltou ao top-10 do Brasileirão após três anos e somou três vitórias consecutivas, embora o bom momento não tenha evitado a eliminação frente ao Atlético Mineiro, pela Taça Sul-Americana na última quarta-feira (16).
A questão que fica, no entanto, é: como o Santos, endividado, e que viu os problemas financeiros agravarem-se nos últimos anos a ponto de quase conviver com duas quedas à segunda divisão, conseguiu reunir um plantel tão pomposo? A resposta, mais uma vez, vai direto ao 'Príncipe da Vila'.
No início do ano, a dívida do Santos chegava a 1,1 mil milhões de reais (aproximadamente 185 milhões de euros) e, ainda em julho, o clube chegou a sofrer um transfer ban da FIFA. Foi precisamente a NR Sports, empresa de Neymar e do pai, Neymar da Silva Santos (popularmente conhecido como 'Neymar Pai'), que colocou o dinheiro para resolver a dívida e permitir que o clube voltasse a registar reforços. Em contrapartida, a empresa assumiu o direito de comercializar seis propriedades no uniforme do Peixe para recuperar o investimento.
A influência nas chegadas dos novos jogadores, diga-se, foi além do dinheiro. Neymar atuou como uma espécie de gestor de 'Football Manager', participou diretamente de algumas das negociações e usou a relação pessoal com jogadores para ajudar o Santos a montar o novo plantel. Nas redes sociais, o próprio camisola 10 já reivindicou participação nas chegadas de Gabigol e Arthur, chamou Coutinho de "meu sonho" e também esteve envolvido na negociação por Cebolinha.
E de acordo com a imprensa brasileira, a aproximação entre a família Neymar e o Santos pode não parar por aí. Segundo o jornalista Cosme Rímoli, há conversas para que Neymar Pai participe da compra da futura SAF do clube em 2027, caso o atual presidente Marcelo Teixeira seja reeleito. O negócio ainda não foi oficializado pelo Santos, mas dá a ideia de até onde pode chegar a influência da família do camisola 10 sobre os rumos do futebol deste histórico clube brasileiro.
Se dentro de campo Neymar já não consegue carregar sozinho o Santos como fazia na primeira passagem, fora dele tornou-se uma peça central na tentativa de recolocar o Peixe entre os protagonistas do futebol brasileiro. E, a julgar pelos movimentos dos últimos meses, a relação entre o 'Príncipe da Vila' e o clube que o revelou está apenas a entrar num novo capítulo.