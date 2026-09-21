Com apuramento já garantido, chuva impede Portugal de concluir Taça Davis

Portugal já tinha assegurado o apuramento para o play-off de acesso ao Grupo Mundial I da Taça Davis, mas ainda tinha dois singulares por disputar, em Santa Tecla, El Salvador. A chuva acabou, contudo, por impedir a conclusão da eliminatória.

Henrique Rocha entrou em campo para defrontar Juan Carlos Fuentes Vasquez e começou por vencer o primeiro set, por 6-4. O português, de 22 anos, estava empatado a 2-2 no segundo parcial quando a chuva obrigou à interrupção definitiva do encontro, após 58 minutos.

Rocha esteve em vantagem no jogo que poderia representar a quarta vitória portuguesa, mas a partida não teve desfecho oficial.

O quinto e último encontro da eliminatória, entre Francisco Cabral e Diego Duran, não chegou a começar ficando igualmente cancelado devido às condições meteorológicas.

Portugal já tinha assegurado o triunfo na eliminatória do Grupo Mundial II, ao colocar-se em vantagem por 3-0. Nuno Borges e Jaime Faria venceram os singulares inaugurais no sábado, enquanto Nuno Borges e Francisco Cabral garantiram o ponto decisivo nos pares, frente a Marcelo Arévalo e César Cruz.

A dupla portuguesa perdeu o primeiro set no tie-break, mas reagiu para vencer por 6-7 (5-7), 7-5 e 6-2, depois de salvar um match point no segundo parcial.

O resultado final da eliminatória ficou fixado em 3-0 para Portugal, que vai disputar, em fevereiro de 2027, o play-off de acesso ao Grupo Mundial I da Taça Davis.