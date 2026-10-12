Ciclista Ivo Oliveira conquista primeira prova por etapas da carreira

Ivo Oliveira ganhou o Tour de Kyushu, no Japão, e defendeu da melhor forma a liderança da prova ao somar a vitória ao sprint na terceira e última tirada. Contas feitas, o gaiense de 30 anos sai do Japão com duas vitórias de etapa e a geral individual.

O rolador não tem, habitualmente, hipóteses de liderar a equipa para poder ambicionar boas classificações em gerais, logo o resultado no Japão terá importância acrescida na carreira, até porque renovou até 2029 pela UAE Emirates.

Depois de na segunda etapa da corrida 2.1 ter somado a primeira vitória da época, Ivo Oliveira ganhou na madrugada desta segunda-feira ao sprint no final dos 123,6 quilómetros da tirada, que teve partida e chegada a Miyazaki, terminando em 2:34.46 horas, à frente do francês Alexandre Delettre (TotalEnergies) e do neozelandês Luke Mudgway (Li Ning Star), respetivamente segundo e terceiro, com o mesmo tempo do vencedor.

A corrida plana seria sempre decidida pelas bonificações e Ivo Oliveira terminou com 16 segundos de avanço sobre Mudgway e 26 para Deletter.

O antigo campeão nacional de fundo (2023 e 2025) e contrarrelógio (2020) vence pela primeira vez uma prova por etapas, arrecadando a camisola azul da prova. Ivo chega às dez vitórias como profissional e tem tido em 2025 e 2026 anos afirmativos, alcançando sete triunfos neste período. Apesar de ser necessário ter-se em conta que o Tour de Kyushu se situa como prova pouco cotada, até por só ter duas equipas World Tour (UAE e Astana), é um bom indicador de forma do atleta que em 2023 ganhara um prólogo, a primeira vitória internacional, na Boucles de la Mayenne, terminando a prova francesa no quarto lugar. O resultado no Japão é a sequência do trabalho para liderar a equipa em provas planas e sem sprinters de renomeada.

Com os triunfos, Ivo Oliveira vai angariar perto de 175 pontos para o ranking UCI, ainda assim Portugal não deverá ultrapassar o 20.º lugar na hierarquia mundial, que será atualizada brevemente.

As três vitórias reforçam o estatuto da UAE como equipa mais vitoriosa do ano, pela quarta época consecutiva. Com 77 triunfos ainda é possível atingir os 81 do ano de 2024, embora as 97 de 2025, recorde na modalidade numa só época, estejam inacessíveis.

Ivo Oliveira vai direto do Japão para os Mundiais de pista, que vão decorrer entre 14 e 18 de outubro, no Velódromo de Xangai, na China. Deverá ser opção para a equipa de Madison com Iúri Leitão, mas a decisão só será oficializada depois de o atleta treinar às ordens de Gabriel Mendes.

Com Lusa