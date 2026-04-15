Champions: Bayern arrasa o Real com reviravolta épica nos descontos em noite de loucos na Allianz Arena 

O Bayern de Munique garantiu a qualificação para as meias-finais da Liga dos Campeões depois de vencer o Real Madrid por 4-3, na Allianz Arena, num jogo intenso e decidido apenas nos minutos finais. A equipa alemã confirmou assim o apuramento com um resultado agregado de 6-4, depois de já ter triunfado por 2-1 na primeira mão, em Madrid.O encontro começou da pior forma para os bávaros. Logo nos instantes iniciais, Arda Güler aproveitou um erro de Manuel Neuer na saída de bola para inaugurar o marcador para os espanhóis. O jovem internacional turco voltaria a marcar ainda na primeira parte, desta vez na conversão de um livre directo, reforçando a vantagem madrilena numa fase em que o Real parecia controlar a eliminatória.O Bayern reagiu e chegou ao empate por Aleksandar Pavlovic, após uma falha defensiva contrária, antes de Harry Kane restabelecer novamente a igualdade. Ainda antes do intervalo, o Real Madrid voltou a adiantar-se, com Kylian Mbappé a finalizar uma jogada conduzida por Vinícius Júnior, levando os visitantes em vantagem para o descanso.Na segunda parte, o Bayern assumiu maior iniciativa ofensiva perante o apoio do seu público e foi aumentando a pressão sobre a baliza madrilena. A persistência alemã acabaria por dar resultado já perto do final: Luis Díaz marcou o golo do empate aos 89 minutos e, já em tempo de compensação, Michael Olise completou a reviravolta com o 4-3 definitivo, provocando a explosão de alegria na Allianz Arena.Nos instantes finais da partida, Arda Güler viria ainda a ser expulso, após ver cartão vermelho, num desfecho frustrante para o jovem médio ofensivo que tinha sido uma das figuras do encontro.Com este triunfo, o Bayern de Munique segue para as meias-finais da competição, onde vai defrontar o Paris Saint‑Germain, que eliminou o Liverpool na outra eliminatória. Os encontros estão agendados para 28 de abril (primeira mão) e 6 de maio (segunda mão), num duelo que promete decidir um dos finalistas da prova europeia. .