Sporting empata 0-0 com Arsenal e falha histórico apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões
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Sporting empata 0-0 com Arsenal e falha histórico apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões

Após a derrota em Lisboa por 1-0 na primeira mão, os leões necessitavam de vencer fora para seguirem em frente, mas não foram além de um nulo na visita ao líder da Liga inglesa.
DN/Lusa
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 O Sporting foi esta quarta-feira, 15 de abril, eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois empatar 0-0 frente aos ingleses do Arsenal, no jogo da segunda mão, em Londres, falhando o inédito acesso às meias-finais.

Depois da derrota em Lisboa por 1-0 na primeira mão, com um golo do alemão Kai Havertz aos 90+1 minutos, os ‘leões’ necessitavam de vencer fora para seguirem em frente, mas não foram além de um nulo na visita ao líder da Liga inglesa.

O Sporting ‘cai’ assim pela segunda vez nos quartos de final da principal prova europeia de clubes, repetindo o que já tinha acontecido na época 1982/83, enquanto o Arsenal segue para as meias-finais, nas quais vai enfrentar os espanhóis do Atlético de Madrid, que eliminaram o FC Barcelona.

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