Sporting empata 0-0 com Arsenal e falha histórico apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões

O Sporting foi esta quarta-feira, 15 de abril, eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, depois empatar 0-0 frente aos ingleses do Arsenal, no jogo da segunda mão, em Londres, falhando o inédito acesso às meias-finais.Depois da derrota em Lisboa por 1-0 na primeira mão, com um golo do alemão Kai Havertz aos 90+1 minutos, os ‘leões’ necessitavam de vencer fora para seguirem em frente, mas não foram além de um nulo na visita ao líder da Liga inglesa.O Sporting ‘cai’ assim pela segunda vez nos quartos de final da principal prova europeia de clubes, repetindo o que já tinha acontecido na época 1982/83, enquanto o Arsenal segue para as meias-finais, nas quais vai enfrentar os espanhóis do Atlético de Madrid, que eliminaram o FC Barcelona.