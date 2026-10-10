Portugal perde com Espanha na final do Mundial de hóquei em patins de sub-19

Portugal sagrou-se vice-campeão do mundo de hóquei em patins de sub-19, ao perder este sábado com a Espanha, por 2-1, na final disputada em Assunção, no Paraguai. A seleção portuguesa voltou a ficar a um passo do título, numa repetição do desfecho da edição anterior, também decidida entre as duas equipas ibéricas.

A formação orientada por Vasco Vaz procurava conquistar o quinto título mundial do escalão e regressar a um triunfo que lhe escapa desde 2017. Com esta vitória, a Espanha revalidou o troféu conquistado em 2024 e passou a somar seis títulos, contra quatro de Portugal. Os portugueses venceram a competição em 2003, 2013, 2015 e 2017.

Até ao encontro decisivo, Portugal tinha ultrapassado todos os adversários. Na fase de grupos, venceu a Colômbia por 11-1, a França por 3-1 e a Índia por 16-0, antes de afastar a Suíça nos quartos de final, com um triunfo por 6-2.

A meia-final trouxe o maior teste à seleção nacional: diante da Itália, o empate a três manteve-se até ao final do prolongamento e obrigou ao desempate por grandes penalidades. Samuel Araújo converteu o único remate da série, enquanto João Antunes se destacou na baliza portuguesa, garantindo a passagem à final. A Espanha, por sua vez, chegou à discussão do ouro depois de superar a Argentina por 3-2.

O último obstáculo acabou por impedir o regresso português ao primeiro lugar do pódio. A seleção nacional encerra assim a participação no Mundial integrado nos World Skate Games com a medalha de prata, mantendo-se entre as principais potências da formação no hóquei em patins.