Hóquei em patins: Portugal e Espanha discutem título mundial de sub-19

Portugal e Espanha vão defrontar-se este sábado na final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins de sub-19, em Assunção, no Paraguai. A seleção portuguesa garantiu a presença no jogo decisivo ao vencer a Itália por 1-0 no desempate por grandes penalidades, após um empate 3-3 no final do prolongamento. Na outra meia-final, a Espanha bateu a Argentina por 3-2.

O encontro entre Portugal e Itália foi equilibrado e só ficou decidido nas grandes penalidades. Tomás Almeida, Martim Nunes e João Maria Gatinho marcaram os golos portugueses durante o jogo, enquanto Elia Cardella e Jacopo Reniero, por duas vezes, fizeram os tentos italianos. No desempate, Samuel Araújo converteu a única grande penalidade, e o guarda-redes João Antunes defendeu três remates da equipa adversária.

Portugal chega à final depois de ter vencido a Suíça por 6-2 nos quartos de final. Na fase de grupos, a equipa das quinas somou três vitórias: bateu a Colômbia por 11-1, a França por 3-1 e a Índia por 16-0.

A Espanha também teve de superar um adversário exigente para chegar ao jogo decisivo. Frente à Argentina, adiantou-se por 2-0, com golos de Joel Milà e Oriol Castro. A formação argentina reduziu a diferença, mas Milà voltou a marcar e fez o 3-1. A Argentina ainda encurtou para 3-2, sem conseguir evitar a vitória espanhola.

Nos quartos de final, a Espanha tinha goleado a Índia por 16-1. A final, marcada para as 20h45 de Lisboa, coloca frente a frente duas das seleções mais tituladas da categoria: Portugal procura o quinto título mundial, enquanto a Espanha, atual campeã, tenta conquistar o sexto.