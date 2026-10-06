Portugal goleia Índia e joga com a Suíça nos quartos de final do Mundial de sub-19 de hóquei em patins

A seleção nacional masculina de sub-19 de hóquei em patins confirmou esta terça-feira o primeiro lugar do Grupo B do Campeonato do Mundo, em Assunção, no Paraguai, ao golear a Índia por 16-0. Portugal terminou a primeira fase com um pleno de três vitórias e vai defrontar a Suíça nos quartos de final, na quinta-feira, às 21h30 de Portugal continental.

A equipa orientada por Vasco Vaz venceu os três jogos da fase de grupos, marcou 30 golos e sofreu apenas dois.Antes do encontro com a Índia, Portugal tinha goleado a Colômbia, por 11-1, na estreia, e vencido a França, por 3-1, na segunda jornada.

Diante da seleção indiana, a diferença de argumentos foi evidente desde o início. Portugal chegou ao intervalo já a vencer por 7-0 e, após o cartão azul mostrado a Dhruv Rathee, aproveitou a superioridade numérica para dilatar rapidamente a vantagem.

Tomás Almeida abriu o caminho ofensivo, com André Araújo e Vasco Moreira a juntarem-se depois à lista de marcadores. Kiko Pinto marcou por duas vezes na primeira parte, enquanto Gonçalo Leal e Afonso Figueiredo também contribuíram para a vantagem construída antes do descanso.

Na segunda parte, a seleção portuguesa manteve o domínio e continuou a aumentar a diferença. Gonçalo Leal, Martim Nunes, Vasco Moreira, Afonso Figueiredo e João Maria Gatinho voltaram a fazer o gosto ao stick, numa partida de sentido único.

O triunfo por 16-0 confirma a solidez de Portugal antes da fase decisiva da competição. A Suíça, quarta classificada do Grupo A, será o adversário nos quartos de final, num encontro que decidirá o acesso às meias-finais.

Portugal procura no Paraguai o quinto título mundial de sub-19, depois das conquistas em 2003, 2013, 2015 e 2017. A equipa nacional foi finalista na última edição, em 2024, em Novara, Itália, perdendo a decisão para a Espanha. Portugal chega a Assunção com a confiança reforçada pelo título europeu conquistado em 2025, em Viareggio.