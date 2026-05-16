Carlos Lopes homenageado em Lisboa recorda percurso marcado por sacrifício e determinação

O antigo atleta português Carlos Lopes, primeiro português a conquistar um título olímpico, foi homenageado pela representação nacional da União Europeia do Desporto para Todos (UESPT), numa cerimónia realizada no âmbito da oitava edição do Lisbon Sport Film Festival, em Lisboa. O reconhecimento distinguiu o percurso de uma das figuras mais marcantes do desporto português, consagrado campeão olímpico na maratona dos Jogos de Los Angeles, em 1984, feito que marcou um momento histórico para Portugal.Durante a homenagem, Carlos Lopes recordou os anos de dedicação ao atletismo, sublinhando que o percurso até à conquista olímpica foi marcado pelo esforço, perseverança e uma forte convicção pessoal. O antigo atleta afirmou receber esta distinção com satisfação, considerando-a um reconhecimento pelos muitos anos dedicados ao desporto e pelo impacto alcançado ao mais alto nível competitivo..A propósito do regresso dos Jogos Olímpicos à cidade norte-americana onde alcançou o maior triunfo da carreira, o ex-atleta manifestou esperança de que o seu percurso possa continuar a inspirar novas gerações de desportistas portugueses. Carlos Lopes destacou ainda a evolução do desporto nacional em diferentes modalidades, mostrando confiança na capacidade dos atletas portugueses para alcançarem resultados de destaque em futuras competições internacionais.Aos 79 anos, o antigo campeão olímpico considerou que o atletismo atual apresenta características muito diferentes das da sua geração, referindo que os atletas contemporâneos beneficiam de melhores condições físicas e de preparação. Ainda assim, salientou o valor simbólico do seu percurso, defendendo que a sua conquista abriu caminho a novas ambições no panorama desportivo nacional. Numa mensagem dirigida aos mais jovens, apelou à confiança nas próprias capacidades, à determinação e à persistência como fatores essenciais para alcançar objetivos ambiciosos..A cerimónia contou com a presença de diversas personalidades ligadas ao desporto português, entre elas os presidentes do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, e da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro. Estava igualmente prevista a exibição de um filme dedicado à vida e carreira de Carlos Lopes, mas uma inundação no Cinema Turim, em Lisboa, levou ao adiamento de algumas iniciativas do festival, que regressará entre os dias 17 e 19 de julho..Carlos Lopes homenageado 50 anos depois: “Ao fim da primeira volta já sabia que ia ganhar”.Ouro de Carlos Lopes faz 41 anos. "Nunca mais o esquecerei..."