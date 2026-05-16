Canoagem: Messias Baptista conquista bronze em Brandemburgo e dá primeira medalha a Portugal

O canoísta português Messias Baptista conquistou este sábado a medalha de bronze na prova de K1 200 metros da Taça do Mundo de Canoagem de Velocidade, disputada em Brandemburgo, na Alemanha, garantindo a primeira medalha para Portugal nesta etapa da competição. Numa final extremamente equilibrada e decidida ao centésimo, o atleta português esteve sempre entre os primeiros classificados, terminando no terceiro lugar com o tempo de 35,20 segundos, apenas a 0,10 do vencedor. O ouro foi conquistado pelo húngaro Sandor Totka, com 35,10 segundos, enquanto o esloveno Matevz Manfreda assegurou a prata com 35,18. A diferença mínima entre os três primeiros classificados ilustra bem a intensidade de uma das provas mais rápidas e exigentes da canoagem de velocidade.Também presente na Final A do K1 200 metros, o português Iago Bebiano terminou na nona posição, com o tempo de 36,40 segundos, concluindo a participação lusa na distância..A participação portuguesa em Brandemburgo ficou ainda marcada até agora pela prestação de Fernando Pimenta, que alcançou um meritório quarto lugar na final A de K1 1000 metros, ficando à porta das medalhas numa das provas de maior prestígio da modalidade. O experiente canoísta português voltou a demonstrar competitividade ao mais alto nível internacional, reforçando o destaque da Equipa Portugal nesta etapa da Taça do Mundo..Portugal brilha em Szeged com três ouros e um bronze na Taça do Mundo de canoagem.Canoagem: Pimenta e Casinha conquistam ouro na Taça do Mundo de Szeged