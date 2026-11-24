O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) atribuiu esta terça-feira, 24 de novembro, ao Senegal o título na Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2025, que conquistou em campo a Marrocos e perdeu após um protesto apresentado pelos organizadores do torneio.

O júri de apelo da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu em 17 de março retirar o título ao Senegal, declarando Marrocos vencedor da mais importante prova africana de seleções, devido aos incidentes ocorridos na final da CAN2025, durante a qual os senegaleses chegaram a abandonar o relvado perto do fim do tempo regulamentar.

O TAS reverteu esta terça-feira, por unanimidade, a decisão do organismo continental, atribuindo o título de campeão africano ao Senegal, que venceu o encontro disputado em 18 de janeiro, em Rabat, por 1-0, após prolongamento, graças a um golo marcado pelo médio Pape Gueye, aos 94 minutos.