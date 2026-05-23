Bruno Fernandes brilha em Inglaterra e é o melhor da época

O internacional português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o melhor jogador da época 2025/26 da Liga inglesa de futebol. O anúncio ocorreu este sábado, 23 de maio, um dia antes do fim da competição. A época já consagrou o Arsenal como campeão. Bruno Fernandes marcou oito golos na Premier League e efetuou 20 assistências, igualando o recorde da prova na mesma época, que pertence também ao francês Thierry Henry (Arsenal, em 2002/03) e ao belga Kevin De Bruyne (Manchester City, em 2019/20). Este número no entanto ainda poderá ser ultrapassado na 38.ª ronda, no domingo, quando os ‘red devils’ defrontarem o Brighton. O médio português, de 31 anos, desempenhou um papel central na boa campanha da equipa de Manchester, especialmente depois de Michael Carrick ter substituído o português Ruben Amorim como treinador do United, que vai terminar no terceiro lugar do campeonato, atrás do Arsenal, virtual campeão, e do rival Manchester City, segundo classificado.Bruno Fernandes já foi eleito jogador do ano pelos jornalistas ingleses. O português foi o único jogador dos red devils a ser nomeado e recebeu 45% das preferências, ficando à frente do médio Declan Rice (Arsenal) e do avançado Erling Haaland (Manchester City). E sucedeu a outros dois portugueses distinguidos: Cristiano Ronaldo, então no Manchester United (2006/07 e 2007/08) e Rúben Dias do Manchester City (2020/21).O também português Mateus Fernandes está igualmente entre os nomeados, mas para melhor jogador jovem. Um nomeação que mostra o valor do médio do West Ham uma vez que os hammers ainda lutam para ficar na Premier League..Bruno Fernandes nomeado para melhor jogador da Premier League e Mateus Fernandes para melhor jogador jovem.Bruno Fernandes rege a orquestra e United vence primeiro dérbi de Manchester após a saída de Amorim