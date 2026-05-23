Bruno Fernandes festeja em Old Trafford.
Bruno Fernandes festeja em Old Trafford.FOTO: EPA/ADAM VAUGHAN
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Bruno Fernandes brilha em Inglaterra e é o melhor da época

O médio português, de 31 anos, desempenhou um papel central na boa campanha da equipa de Manchester.
DN/Lusa
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O internacional português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, foi eleito o melhor jogador da época 2025/26 da Liga inglesa de futebol. O anúncio ocorreu este sábado, 23 de maio, um dia antes do fim da competição.

A época já consagrou o Arsenal como campeão. Bruno Fernandes marcou oito golos na Premier League e efetuou 20 assistências, igualando o recorde da prova na mesma época, que pertence também ao francês Thierry Henry (Arsenal, em 2002/03) e ao belga Kevin De Bruyne (Manchester City, em 2019/20). Este número no entanto ainda poderá ser ultrapassado na 38.ª ronda, no domingo, quando os ‘red devils’ defrontarem o Brighton.

O médio português, de 31 anos, desempenhou um papel central na boa campanha da equipa de Manchester, especialmente depois de Michael Carrick ter substituído o português Ruben Amorim como treinador do United, que vai terminar no terceiro lugar do campeonato, atrás do Arsenal, virtual campeão, e do rival Manchester City, segundo classificado.

Bruno Fernandes já foi eleito jogador do ano pelos jornalistas ingleses. O português foi o único jogador dos red devils a ser nomeado e recebeu 45% das preferências, ficando à frente do médio Declan Rice (Arsenal) e do avançado Erling Haaland (Manchester City). E sucedeu a outros dois portugueses distinguidos: Cristiano Ronaldo, então no Manchester United (2006/07 e 2007/08) e Rúben Dias do Manchester City (2020/21).

O também português Mateus Fernandes está igualmente entre os nomeados, mas para melhor jogador jovem. Um nomeação que mostra o valor do médio do West Ham uma vez que os hammers ainda lutam para ficar na Premier League.

Bruno Fernandes festeja em Old Trafford.
Bruno Fernandes nomeado para melhor jogador da Premier League e Mateus Fernandes para melhor jogador jovem
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