Bruno Fernandes nomeado para melhor jogador da Premier League e Mateus Fernandes para melhor jovem

Bruno Fernandes está nomeado para o prémio de melhor jogador do ano da Premier League. O português do Manchester United faz parte de um lote de oito jogadores nomeados pela própria liga inglesa, juntamente com os gunners Gabriel Magalhães, David Raya e Declan Rice e os citizens Erling Haaland e Antoine Semenyo, bem como Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e Igor Thiago, do Brentford. Peça fundamental na conquista de um lugar na Liga dos Campeões 2026/27, com oito golos e 19 assistências para golo, o capitão do Manchester United é um dos principais candidatos ao prémio..Bruno Fernandes já foi eleito jogador do ano pelos jornalistas ingleses. O português foi o único jogador dos red devils a ser nomeado e recebeu 45% das preferências, ficando à frente do médio Declan Rice (Arsenal) e do avançado Erling Haaland (Manchester City). E sucedeu a outros dois portugueses distinguidos: Cristiano Ronaldo, então no Manchester United (2006/07 e 2007/08) e Rúben Dias do Manchester City (2020/21).O também português Mateus Fernandes está igualmente entre os nomeados, mas para melhor jogador jovem. Um nomeação que mostra o valor do médio do West Ham uma vez que os hammers ainda lutam para ficar na Premier League.