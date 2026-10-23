Bola de Ouro: Yamal freta avião, Kane quer saber se venceu antes da gala

Lamine Yamal irá viajar num jato privado rumo a Londres para marcar presença na gala da Bola de Ouro, na próxima segunda-feira. O jovem avançado do Barcelona, campeão europeu e mundial de seleções, terá fretado um avião, avança a Cadena Cope, para se fazer acompanhar pelo círculo mais próximo de familiares e amigos. A decisão surpreende, uma vez que prefere não integrar a delegação do clube catalão, líder do campeonato espanhol. Rodri e Cubarsí, companheiros de equipa, estão também nomeados para a distinção.

Em 2025, o extremo tinha planeado uma celebração em Paris, local da gala, para a eleição de melhor jogador de futebol do mundo, o que não aconteceu. Yamal foi segundo, embora vencendo o Troféu Kopa, que distingue o melhor jovem.

Kane, por outro lado, que chegou aos 73 golos em 2025/26, é um dos nomeados e o avançado do Bayern Munique admitiu que gostava de saber se vence o troféu antes da gala decorrer. “Acho que a minha mulher preferiria saber, assim como a minha família. É muito stressante para todos. Compreendo que não digam, assim garantem que toda a gente vai e há mais gente a ver se não se souber. Mas gostaria de saber e de não ter de esperar a noite toda”, disse o inglês após o jogo com o Arsenal, na Liga dos Campeões (2-2).

Portugal tem entre os nomeados Bruno Fernandes (Man. United) e os jogadores do bicampeão europeu PSG, Vitinha, Nuno Mendes e João Neves.