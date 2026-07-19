Messi e Yamal frente a frente na final que decide o campeão do mundo

Depois de mais de um mês de competição, o Campeonato do Mundo de 2026 chega este domingo ao fim com uma final de luxo entre Argentina e Espanha. O encontro disputa-se no MetLife Stadium, em East Rutherford, no estado norte-americano de Nova Jérsia. O jogo tem início às 20:00 horas de Portugal continental e será transmitido em direto pela RTP1.De um lado estará a campeã mundial em título. Do outro, a campeã europeia. A Argentina procura conquistar o quarto Campeonato do Mundo da sua história, depois dos triunfos em 1978, 1986 e 2022, tornando-se na primeira seleção a revalidar o título desde o Brasil, em 1962. A Espanha, por sua vez, tenta conquistar a segunda estrela, 16 anos depois do histórico triunfo alcançado na África do Sul, em 2010.A final coloca frente a frente duas das seleções que melhor futebol apresentaram ao longo do torneio, mas com identidades distintas. A equipa orientada por Luis de la Fuente privilegia a posse de bola, a circulação rápida e a pressão alta, procurando controlar os jogos através da qualidade técnica e da ocupação dos espaços. Já a Argentina de Scaloni destaca-se pela competitividade, pela capacidade de adaptação aos diferentes momentos do jogo e pela eficácia nos momentos decisivos.Grande parte das atenções estará naturalmente centrada em Lionel Messi. Aos 39 anos, o capitão argentino disputa mais uma final de um Campeonato do Mundo e poderá aumentar ainda mais um palmarés que já o coloca entre os maiores futebolistas de sempre. Ao seu lado continuam a destacar-se jogadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cristian Romero e Emiliano Martínez, formando um conjunto experiente e habituado aos grandes palcos.Do lado espanhol, a principal figura é Lamine Yamal. O jovem extremo chega à final como um dos rostos da nova geração do futebol mundial e simboliza a renovação de uma seleção que alia talento, intensidade e organização coletiva. Um dos aspetos que poderá decidir o encontro será a batalha do meio-campo. A Espanha tentará impor o seu habitual domínio através da posse de bola e da circulação paciente, enquanto a Argentina procurará reduzir os espaços, explorar as transições rápidas e aproveitar a capacidade de decisão dos seus jogadores mais experientes. A eficácia nas áreas poderá revelar-se determinante num jogo em que se espera grande equilíbrio.A final representa também o duelo entre duas gerações. De um lado, Lionel Messi, uma lenda viva do futebol mundial que poderá disputar o último jogo da carreira em Campeonatos do Mundo. Do outro, Lamine Yamal, apontado como um dos grandes protagonistas do futuro da modalidade. O simbolismo desse frente a frente acrescenta ainda maior interesse a um encontro que promete marcar a história da competição.Independentemente do vencedor, a final reúne duas das seleções mais fortes da atualidade. A Argentina procura reforçar um ciclo histórico iniciado com a conquista da Taça América de 2021, consolidado com o Mundial de 2022 e prolongado com nova conquista continental em 2024. A Espanha tenta confirmar o regresso ao topo do futebol mundial depois de vencer o Campeonato da Europa de 2024 e apresentar uma das equipas mais consistentes do panorama internacional.Quando o árbitro esloveno Slavko Vinčić apitar para o início da partida, estarão em jogo muito mais do que 90 minutos de futebol. Estará em disputa um lugar na história: a quarta estrela da Argentina ou o segundo título mundial da Espanha..Espanha-Argentina. Uma final inédita num Mundial em que tem imperado a lei do mais forte\n