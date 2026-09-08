Quatro portugueses nos 30 nomeados para a Bola de Ouro. Vozinha entre os 10 eleitos para melhor guarda-redes
Os portugueses Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), João Neves (PSG) e Vitinha (PSG) estão nomeados para a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2026. Os 30 nomeados para o prémio principal da Bola de Ouro foram anunciados esta tarde, dia 8 de setembro, de forma gradual, numa lista onde figuram Dembélé, o detentor atual do troféu, e seis espanhóis campeões mundiais de seleções: Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal e Ferran Torres.
Julián Quiñones (Al Qasidah) e Sadio Mané (Al Nassr) são as maiores surpresas da lista para melhor jogador de 2026. O argentino Lionel Messi, o recordista de conquistas (oito) também está na lista do melhores do Ano, tal como o francês do Real Madrid, Kylian Mbappé, que admitiu esta semana estar bem posicionado para "finalmente" ganhar a Bola de Ouro.
Quantas às melhores do Ano, o destaque vai para as ausências da espanhola Aitana Bonmatí e da brasileira Marta. A meio-campista do Barcelona conquistou o troféu nas últimas três edições, mas perdeu grande parte da última temporada devido a uma grave lesão no joelho. Espanha (com seis) e o Barcelona (com oito) dominam a lista de nomeadas.
Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Ewa Pajor, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Cata Coll, Mapi León, Esmee Brugts, Selma Bacha, Wendie Renard, Melvine Malard, Melchie Dumornay, Caroline Weir, Tessa Wullaert, Momoko Tanikawa, Manaka Matsukubo, Yui Hasegawa, Khadija Shaw, Alessia Russo, Alex Greenwood, Vivianne Miedema, Kerstin Casparij, Lorena, Rose Lavelle, Pernille Harder, Temwa Chawinga, Scarlett Camberos, Klara Bühl e Barbra Banda são as candidatas.
A cerimónia de entrega de prémios será realizada no dia 26 de outubro, em Londres, e celebra os 70 anos da premiação criada pela revista France Football, que durante anos partilhou a entrega da Bola de Ouro com a FIFA. A escolha de Londres é uma homenagem a Stanley Matthews, o ex-jogador do Blackpool e primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956.
Vozinha (41 anos) está entre os 10 nomeados pela France Football para o troféu de melhor guarda-redes, que este ano não contempla Diogo Costa (FC Porto e seleção nacional). O guarda-redes da seleção de Cabo Verde, que brilhou no Mundial2026 e assinou pelo Colo Colo do Chile tem a companhia de Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borrusia Dortmund), Joan García (Barcelona), Edouard Mendy (Al-Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal) e Unai Simón (Athletic Bilbao) e Matvey Safonov (PSG).
No feminino, as nomeadas são apenas cinco: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City) e Ayaka Yamashita (Manchester City).
Lista de melhores jovens sem portugueses
Lamine Yamal (Barcelona) já é uma certeza do futebol mundial aos 19 anos, mas ainda figura na lista dos melhores jovens, tal como Johan Manzambi, o jovem futebolista suíço de ascendência angolana e congolesa, que joga no Aston Villa. Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Kerim Alajbegovic (Juventus), Yan Diomande (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lennart Karl (Bayern Munique), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e Warren Zaïre-Emery (PSG) completam o top-10 jovem de 2026, que não tem qualquer português nomeado.
No futebol feminino, as nomeadas foram: Veerle Burman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schroder (Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona) e Lily Yohannes (Olympique Lyonnes).
Espanhóis dominam lista de treinadores
A lista dos treinadores nomeados para a Bola de Ouro 2026 é dominada por técnicos espanhóis. São eles: Mikel Arteta (campeão da Premier League com o Arsenal), Luís de La Fuente (campeão mundial com a seleção de Espanha), Unai Emery (vencedor da Liga Europa com o Aston Villa), Vincent Kompany (campeão da Bundesliga com o Bayern Munique) e Luís Enrique (campeão francês e vencedor da Liga dos Campeões com o PSG).
No feminino, Jonatan Giráldez (Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Japão), Pere Romeu (Barcelona) e Elena Sadiku (BK Hacken) são as nomeadas.
A revista francesa que atribui a Bola de Ouro divulgou ainda o top-5 de clubes. Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt, Flamengo e Paris Saint-Germain são os emblemas candidatos ao prémio de melhor clube do ano de 2026. Na mesma categoria, mas para o futebol feminino, os nomeados são: Barcelona, Bayern de Munique, Club América, Olympique Lyonnes e Manchester City.