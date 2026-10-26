Bola de Ouro é entregue hoje: nenhum português entra no top-10

A Bola de Ouro é entregue às 20h00 de Portugal Continental esta segunda-feira, dia 26 de outubro.
Na edição 70 do prémio organizado pela France Football, estavam quatro portugueses nomeados depois de em 2025 Vitinha ter figurado no pódio, no terceiro posto da distinção.
Para já, estão atribuídos os 17 últimos postos. Yamal (Barcelona/Espanha), Dembélé (PSG/França), Mbappé (Real Madrid/França) e Kane (Bayern/Inglaterra) são os maiores favoritos.
Já se sabe nesta fase que nenhum português vai figurar entre os dez mais. Vitinha, terceiro em 2025, é 14.º classificado em 2026. Desta forma, volta a ser considerado o melhor jogador português pelo segundo ano consecutivo, embora perdendo 11 postos de um ano para o outro. João Neves, também ele médio bicampeão europeu pelo PSG, é 19.º, igualando o posicionamento que obtivera em 2025. Nuno Mendes, também bicampeão europeu pelo PSG, é 23.º. Em 2025, o lateral esquerdo tinha sido décimo classificado. Bruno Fernandes, jogador português do Manchester United, ocupa o 27.º lugar. Em 2025, não estivera no lote restrito.
Para já, é visível que a conquista do Mundial 2026 pela Espanha poderá ter alto impacto no top-10. Só Cubarsí, Ferran Torres e Cucurella estão entre os nomes já divulgados.
Eis a classificação atualizada da Bola de Ouro 2026:
11.º - Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
12.º - Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha) 13.º - Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
14.º - Vitinha (PSG/Portugal)
15.º - Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
16.º - Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)
17.º - Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil)
18.º - Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha) 19.º João Neves (PSG/Portugal) 20.º - Willian Pacho (PSG/Equador)
21.º - Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
22.º - Lautaro Martínez (Inter/Argentina)
23.º - Nuno Mendes (PSG/Portugal)
24.º - Luis Díaz (Bayern/Colômbia)
25.º - Marquinhos (PSG/Brasil)
26.º - Dayot Upamecano (Bayern/França)
27.º - Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
28.º - Julián Quiñones (Al Qadisiyah/México)
29.º - Sadio Mané (Al Nassr/Senegal) e William Saliba (Arsenal/Fança)
*em atualização