Vitinha e Nuno Mendes distinguidos pela FIFPro no Onze do Ano 2025

Vitinha e Nuno Mendes foram distinguidos pela FIFPro com o prémio relativo à integração no Onze do Ano 2025, numa cerimónia realizada durante o estágio da Seleção Nacional. A distinção foi entregue na presença de Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores, e de João Vieira Pinto, diretor da Federação Portuguesa de Futebol.A escolha dos dois internacionais portugueses resulta da votação de futebolistas profissionais filiados nos sindicatos da classe em todo o mundo, um fator que ambos destacaram como especialmente relevante, por representar o reconhecimento de colegas de profissão ao trabalho desenvolvido ao longo da temporada.Os dois jogadores do Paris Saint-Germain viveram uma temporada de grande sucesso em 2024/25, contribuindo para a conquista da Ligue 1, da Taça de França, da Supertaça Francesa e da Liga dos Campeões pelo clube parisiense, que conta igualmente com os portugueses João Neves e Gonçalo Ramos no plantel.Ao serviço da Seleção Nacional, Vitinha e Nuno Mendes somaram ainda a conquista da Liga das Nações, reforçando uma época marcada por títulos tanto a nível interno como internacional. A distinção atribuída pela FIFPro coloca os dois portugueses entre os nomes escolhidos para o Onze do Ano 2025, numa votação que continua a ser considerada uma das mais prestigiadas do futebol internacional por resultar diretamente da escolha dos próprios jogadores..PSG paga em média 650 mil euros mensais a jogadores. Vitinha e João Neves ganham mais que Nuno Mendes e Ramos