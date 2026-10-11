Benfica vence V. Guimarães por 2-0 de forma segura e sem deixar fugir o FC Porto

O SL Benfica voltou às vitórias no campeonato ao derrotar o V. Guimarães por duas bolas a zero, num jogo realizado no Estádio da Luz, em Lisboa e em que a equipa da casa controlou, sem grandes sustos

Após uma longa pausa para as seleções, ambas as equipas chegavam com vontade de reverter resultados menos positivos. Enquanto o Benfica ainda sarava as feridas do clássico perdido, o Vitória já não ganhava desde agosto.

Mas rapidamente o Benfica, a jogar em casa, se impôs como o clube favorito e dominante. Ao 4.º minuto, Rafa falha e remata à barra com o guarda redes batido, após um remate que foi defendido mas ficara por agarrar.

Foi na esquerda que, aos 24 minutos, surge o golo do Benfica, mas não de nenhum dos avançados. O lateral-esquerdo Samuel Dahl, com ajuda de uma tabelinha com o ponta de lança Pavlidis, entra na área e pica a bola por cima do guarda-redes Oliver Zych, fazendo assim o primeiro do jogo e o seu primeiro golo com a camisola do Benfica no Estádio da Luz.

O domínio do Benfica continuou, com a defesa do Vitória a conseguir ir defendendo os ataques sucessivos enquanto tentava atacar na baliza oposta, ainda que com pouco perigo. Samu, aos 65, apareceu num ataque que foi cortado perto da baliza de Samuel Soares.

Mas o segundo do Benfica acabou mesmo por surgir. O médio Heorhii Sudakov surgiu à entrada da área aos 74 minutos e rematou de forma certeira, batendo Oliver Zych. Foi o primeiro golo do médio ucraniano em quase dez meses, quando marcou ao Sporting também na Luz.

Um cruzamento-remate de Telmo Arcanjo ainda fez tremer a baliza benfiquista mas o Benfica acabou por, sem deixar de tentar aumentar a vantagem, controlar e atingir mais uma vitória segura.