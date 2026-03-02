Schjelderup dá vitória ao Benfica em Barcelos e mantém o sonho vivo (veja os golos)

O Benfica conquistou esta segunda-feira, 2 de março, a quarta vitória consecutiva na I Liga, algo que não tinha acontecido até agora, ao ganhar ao Gil Vicente, em Barcelos, por 2-1.Um triunfo alcançado graças a um belo golo de Schjelderup já no segundo tempo, que mantém as distâncias para os rivais quando se aproxima uma jornada muito importante para o desfecho do campeonato.Os gilistas entraram melhor no jogo, impondo dificuldades aos encarnados que não conseguiam ligar as suas jogadas. No entanto, apesar de um par de remates da equipa da casa foi a equipa de José Mourinho a criar a primeira grande oportunidade da partida aos 18 minutos com um remate de Rafa Silva, após passe de Pavlidis, que o guarda-redes Lucão defendeu com os pés.A partir desse momento o Benfica conquistou o domínio do jogo, tendo chegado à vantagem aos 35 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Aursnes aproveitado por António Silva para cabecear para o fundo da baliza, assinalando o 100.º jogo de águia ao peito com o seu primeiro golo da temporada.Logo a seguir, um bom cruzamento de Samuel Dahl que Pavlidis desviou para a barra.A segunda parte começou com o Gil Vicente a tentar tudo para chegar ao empate, voltando a encostar o Benfica à sua área. E foi na sequência da saída de Aursnes por lesão, que a equipa treinada por César Peixoto conseguiu a igualdade aos 52 minutos através do espanhol Héctor Hernández, a desviar um cruzamento rasteiro de Santí García.Logo a seguir foi Trubin a impedir a reviravolta no marcador ao defender um cabeceamento de Héctor Hernández.À semelhança do primeiro tempo, os encarnados voltaram a assumir o controlo do jogo e pressionaram na tentativa de recuperar a vantagem no marcador, que acabou por chegar aos 73 minutos com um remate de pé esquerdo, sem hipóteses para o guarda-redes Lucão.Com este triunfo, o Benfica mantém os três pontos de atraso sobre o Sporting e os sete para o FC Porto, sendo que para a semana recebe os dragões e, em caso de triunfo, pode reacender a esperança de chegar ao título.Veja os golos: