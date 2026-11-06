Benfica vai acabar com equipa de sub-23 no final da época 2026/27

O Benfica vai descontinuar a equipa de sub-23 no final da época 2026/27. A decisão integra uma reformulação do modelo de transição entre a formação e o futebol profissional, que passará a concentrar talento e recursos nos sub-19 e na equipa B.

A partir de 2027/28, o percurso de referência para os jogadores com maior potencial será dos sub-19 à equipa B e, para aqueles que se afirmarem, desta para a equipa principal. O clube pretende que os atletas cheguem mais cedo à competição sénior e tenham um acompanhamento ajustado às necessidades de cada um.

O Benfica justifica a mudança com a intenção de melhorar os processos de treino, aumentar a estabilidade e a competitividade dos plantéis e tornar mais eficiente a organização do futebol de formação. O clube considera que a concentração de jogadores e recursos permitirá preparar melhor os atletas para o futebol profissional.

A decisão não terá efeitos imediatos: até ao final da época 2026/27, os sub-23 vão continuar a competir na Liga Next Gen. A formação é atualmente orientada por Vítor Vinha, que iniciou esta temporada a terceira época no cargo.

Criada em 2018, a equipa de sub-23 foi apresentada pelo Benfica como uma etapa adicional de evolução e transição para o futebol sénior, articulada então com os juniores e a equipa B. Em 2024/25, conquistou a Taça Revelação, o primeiro troféu do clube neste escalão.

Com a mudança agora anunciada, o Benfica põe fim a essa etapa intermédia no seu modelo de formação e aponta para uma passagem mais direta dos sub-19 à equipa B. A equipa continuará, porém, em atividade durante toda a próxima temporada, antes de ser descontinuada.