Nenhum dos 33 clubes da I e II ligas usou os dias extra do mercado para fazer circular jogadores sub-23. O alargamento do período de cedências de jogadores sub-23 era uma das grandes novidades do Plano META 2028 a implementar pela Liga Portugal, mas nenhum emblema aproveitou os dias extra para contratações de última hora.

O organismo liderado por Reinaldo Teixeira pretendia com isso permitir aos clubes, já depois do fecho do mercado geral, fazer acertos nos planteis e internamente fazerem circular jovens jogadores.

A título de exemplo, jovens como Eduardo Felicíssimo (Sporting), Daniel Banjaqui (Benfica) ou Gabriel Mec (FC Porto), que já fazem parte dos planteis principais das respetivas equipas, mas que ainda têm poucos minutos nas equipas A, podem ser utilizados nas equipas B e nos Sub-23 e poderiam até ser cedidos a um emblema da I ou II ligas até dia 8 de setembro.

Isto apesar das competições sub-23 terem sofrido alterações. A Liga Revelação, por exemplo, criada para dar minutos a jogadores jovens e fazer de degrau até à equipa principal, deu lugar à Liga Next Gen, em formato idêntico ao da Liga dos Campeões. E foi ainda criada da Taça Nacional de sub-23, prova que reunirá equipas de sub-23 dos clubes pertencentes ao futebol não profissional (Liga 3, CdP e distritais).

No total, as 20 equipas na Liga Next Gen têm 551 jogadores inscritos, com uma média de idades de 19,8 anos.

isaura.almeida@dn.pt