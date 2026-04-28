Académico de Viseu conquista pela primeira vez a Liga Revelação sub-23

O Académico de Viseu conquistou, pela primeira vez na sua história, a Liga Revelação sub-23, após empatar sem golos frente ao Leixões na última jornada da fase de apuramento de campeão, resultado suficiente para garantir o primeiro lugar da classificação. A equipa orientada por João Pedro Duarte confirmou o título numa ronda decisiva disputada até final, terminando a competição com apenas um ponto de vantagem sobre o Famalicão, que venceu o Benfica por 2-1, mas não conseguiu ultrapassar os viseenses na tabela.A conquista representa um marco histórico para o clube beirão, que sucede ao Torreense, vencedor da edição anterior da prova, e passa a integrar pela primeira vez o palmarés da competição destinada ao desenvolvimento de jogadores sub-23.Concluída a fase de apuramento de campeão, as oito equipas participantes seguem agora para a Taça Revelação, juntando-se ao Gil Vicente e ao Rio Ave, formações mais bem classificadas na fase de qualificação para essa competição.Com este triunfo, o Académico de Viseu inscreve o seu nome na lista de campeões da Liga Revelação, que inclui também Torreense (2024/2025), Estoril Praia (2023/2024), CF Estrela (2022/2023), Estoril Praia (2021/2022 e 2020/2021), Rio Ave (2019/2020) e CD Aves (2018/2019).