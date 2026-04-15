Schjelderup é o 2.º melhor sub-23 fora das cinco principais ligas europeias

O extremo norueguês Andreas Schjelderup, de 21 anos, tem sido um dos grandes destaques recentes do Sport Lisboa e Benfica, reforçando o seu estatuto com novo reconhecimento internacional. Segundo um estudo divulgado pelo CIES Football Observatory, o jovem encarnado é atualmente o segundo jogador sub-23 com melhor desempenho fora das cinco principais ligas europeias — Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França — nos últimos seis meses.No ranking específico desse universo competitivo, Schjelderup surge apenas atrás do belga Mika Godts, extremo do AFC Ajax, e à frente do internacional português Carlos Forbs, atualmente ao serviço do Club Brugge KV. O estudo destaca particularmente a capacidade do jogador do Benfica na criação de oportunidades ofensivas, um dos indicadores mais valorizados no período analisado.A temporada tem confirmado a evolução do internacional jovem pela Norway national football team. Em 38 partidas realizadas até ao momento, soma oito golos e cinco assistências, sendo que desde janeiro contribuiu diretamente para nove desses momentos decisivos — sete golos e duas assistências — números que refletem o crescimento consistente do extremo ao longo dos últimos meses.No ranking global dos 100 melhores sub-23 de 67 ligas mundiais, Schjelderup ocupa a 23.ª posição. A lista é liderada por Lamine Yamal, jovem estrela do FC Barcelona, cuja capacidade de drible surge como o atributo mais valorizado no relatório.O futebol português aparece bem representado neste levantamento internacional, com sete jogadores dos três grandes incluídos na lista. Além de Schjelderup, figuram António Silva e Gianluca Prestianni (Benfica), Ousmane Diomandé e Iván Fresneda (Sporting Clube de Portugal), bem como Samu Omorodion e Alberto Costa (Futebol Clube do Porto). Este destaque coletivo reforça a qualidade e o potencial emergente da Primeira Liga no panorama internacional.O ranking do CIES resulta da análise estatística do desempenho competitivo dos jogadores ao longo dos últimos seis meses, combinando métricas individuais em oito indicadores distintos com fatores como nível das competições, resultados obtidos e tempo efetivo de utilização..Schjelderup dá vitória ao Benfica em Barcelos e mantém o sonho vivo (veja os golos)