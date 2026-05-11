Benfica empata com o Sp. Braga, cai para 3.º lugar e compromete a luta pela Champions (veja os golos)

Um empate com duplo sabor a derrota. O Benfica empatou esta segunda-feira, com o Sp. Braga (2-2). E, não só perdeu o segundo lugar do campeonato de futebol... para o Sporting, que goleou o Rio Ave (4-1), como deixou de depender apenas de si para chegar ao playoff de acesso à Liga dos Campeões e passou a depender do rival. Na última jornada da I Liga 2025/26, o Benfica joga fora com o Estoril.A equipa encarnada entrou na 33ª jornada com os mesmos pontos (76) que o Sporting e sem margem para ceder pontos diante do Sp. Braga, que procurava garantir o 4º lugar (objetivo que conseguiu com o empate). Por isso mesmo as águias estavam também de olho no que se passava no Rio Ave-Sporting, assim como os guerreiros tinham interesse no que se passava na Reboleira, onde o quinta classificada, o Famalicão, jogava com o Estrela da Amadora de olho na última vaga europeia.Com Nicolás Otamendi e Richard Ríos obrigados a cumprir castigo, José Mourinho apostou em Tomás Araújo e Rafa Silva de início e o Benfica marcou logo aos quatro minutos de jogo, mas o lance foi anulado por fora de jogo... de quatro centímetros de Ivanovic.Ao intervalo as águias estavam fora do playoff de acesso à Liga dos Campeões... devido a uma reviravolta promovida pelo Sporting em Vila do Conde. No regresso dos balneário, Rafa voltou a ser decisivo, aproveitando um mau passe de João Moutinho para adiantar a equipa no marcador (1-0). Um golo importante para o extremo, que voltou a marcar ao clube que o lançou..Durou pouco a alegria dos adeptos nas bancadas. Um minuto depois o Sp. Braga empatou (1-1), com um golo de Pau Victor..Aos 64 minutos mais um golo anulado por João Pinheiro à equipa do Benfica. Desta vez, porque a bola já tinha saído das quatro linhas, antes de Andreas Schjelderup (o melhor do Benfica em campo) cruzar para Pavlidis fazer o golo, que não contou. Depois António Silva ficou a centímetros do golo e o jogo complicou e muito para o Benfica.O bracarense Rodrigo Zalazar, que está a ser disputado pelo Benfica e o Sporting, começou o jogo no banco, com o clube minhoto a esclarecer que o espanhol esteve limitado durante a semana, devido a uma amigdalite, mas foi lançado por Carlos Vicens para os últimos 15 minutos de jogo. O treinador espanhol parece ter percebido que os benfiquistas estavam a quebrar fisicamente e quis apertar o adversário com a entrada de Zalazar, mas foi Gorby a fazer o 2-1 para o Sp. Braga. .Gorby teve espaço e tempo para rematar em arco e fazer um belo golo, que, embora não tenha sido suficiente para oferecer o triunfo aos forasteiros no Estádio da Luz, iria dar para garantir o 4.º lugar no campeonato. Já depois dos 90 minutos, os benfiquistas chegaram ao empate, com um penálti de Pavlidis. O grego marcou e fez o 2-2 final e manteve a invencibilidade do Benfica num campeonato (22 vitórias e 11 empates) em que arrisca terminar em 3.º lugar, depois do campeão FC Porto e do Sporting..I Liga. Segunda-feira louca\nimune ao Real e a Zalazar \n